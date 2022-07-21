نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء المقبولين في منح اراضي سكني من الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسماء المقبولين في منح اراضي سكني يكثر البحث عنها من قبل مقدمي طلبات الاستفادة من سكني الأراضي المجانية وذلك بهدف التعرف على أسماء المقبولين في الإسكان 1443 وهل تم إدراجهم ضمن القوائم أم لا، وقد سهلة الوزارة على المواطنين إمكانية الاستعلام عن أسماء مستفيدي الإسكان الضمان الاجتماعي عبر الموقع الرسمي لها دون تكبد العناء في التوجه للمقر الرسمي، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أسماء المقبولين في منح اراضي سكني.

أسماء المقبولين في منح اراضي سكني

وفرت الوزارة العديد من البرامج التي يستطيع المواطن الاستفادة منها لضمان حصوله على حياة كريمة ومقر مناسب لحياتهم ويتاح التعرف على أسماء المقبولين في منح اراضي سكني بإتباع الخطوات الآتية:

أولي الخطوات هي التوجه للصفحة الرسمية لمنصة سكني.

يقوم مقدم الطلب بإدخال بياناته الخاصة بتسجيل الدخول.

بالضغط على كلمة المستفيدين يعرض الموقع الحالة الخاصة بالمستعلم.

ويمكن تسجيل دخول إلى سكني وكتابة البيانات المطلوبة للتعرف على المقبولين.

أسماء مستفيدي الإسكان الضمان الاجتماعي 1443

أيضًا يمكن للمتقدم للحصول على سكن مجاني للضمان الاجتماعي معرفة حالة طلبه من خلال الرسائل النصية التي تقوم بإرسالها الوزارة للأفراد عقب الموافقة على الطلب المقدم من خلاله وذلك للتوجه لإنهاء إجراءات الاستلام.

شروط سكني الأراضي المجانية

حددت وزارة الإسكان عددًا من الشروط الأساسية التي يتم بمقتضاها قبول طلبات المواطنين في الاستفادة من أرض وقرض وزارة الإسكان والعديد من البرامج المختلفة التي يتم طرحها من قبل الوزارة وتشمل تلك الشروط على:

يسمح بالتقديم فقط للأفراد من سن 25 سنة.

لا تقبل الطلبات من الأفراد غير السعوديين.

عدم استفادة المتقدم من قبل بأي من برامج الوزارة السابق الإعلان عنها.

يتم التقديم من قبل رب الأسرة فقط.

إلا يكون لدى المستفيد أو أحد من أفراد أسرته وحدة سكنية مسجلة باسمه.

أن يكون اسم المواطن مندرج ضمن قائمة مستحقي الدعم.

يتاح للسيدات التقديم في حال كانت أرملة أو هي من تعول الأسرة بعد الطلاق.

رقم وزارة الإسكان سكني

رغبة من وزارة الإسكان في استمرار التواصل الدائم مع مقدمي الطلبات والمواطنين الراغبين في الحصول على إجابة وافية لاستفساراتهم فقد وضعت الوزارة رقمًا موحدًا للتواصل وهو 199090.