نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم الأمن العام للنساء 1443 موعد وشروط التسجيل أبشر توظيف jobs.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط تقديم الأمن العام للنساء 1443 عبر منصة ابشر للتوظيف العسكري، وذلك بعد أن تم الإعلان عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف المديرية العامة للأمن العام السعودي للنساء اعتباراً من الأسبوع القادم، وذلك للتعيين على رتبة جندي بالإدارة العامة للمرور للعنصر النسائي، وقد أوضحت إدارة القبول والتسجيل موعد فتح باب التقديم على الأمن العام وشروط القبول في الوظائف العسكرية المعلن عنها للنساء 1443، ومن خلال المقال نوفر كافة التفاصيل المتعلقة بالوظيفة، إلى جانب توفير رابط منصة أبشر للتوظيف الرسمي للتقديم على الوظائف الشاغرة فور فتح باب القبول والتسجيل.

إعلان فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام – الإدارة العامة للمرور على رتبة (جندي) للكادر النسائي، عبر منصة (أبشر – توظيف) https://t.co/Ln9xLT4Nku. pic.twitter.com/lJ8buaqBTT — الأمن العام (@security_gov) إعلان فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام - الإدارة العامة للمرور على رتبة (جندي) للكادر النسائي، عبر منصة (أبشر - توظيف) https://t.co/Ln9xLT4Nku. pic.twitter.com/lJ8buaqBTT — الأمن العام (@security_gov) July 21, 2022

متى يفتح تقديم الأمن العام 1443؟

تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول والتسجيل بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف الأمن العام للنساء الحاصلات على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها كحد أدنى للتعيين على رتبة جندي بالإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية.

كما أوضحت الإدارة أنه يتم تفضيل المتقدمة الحاصلة على مؤهل دراسي أعلى من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها عند إجراء المفاضلة بين المتقدمات، ومن المقرر أن تبدأ منصة أبشر للتوظيف في استقبال طلبات التسجيل في الأمن العام السعودي خلال الفترة الموضحة بالنقاط التالية:

يبدأ التقديم على الأمن العام نساء 1443 اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت بتاريخ 24 ذي الحجة 1443هـ.

يستمر التسجيل على مدار الأسبوع لينتهي في تمام العاشرة من صباح يوم الخميس بتاريخ 29 ذي الحجة 1443هـ.

رابط تقديم الأمن العام للنساء 1443

فور حلول موعد فتح باب التقديم على وظائف القوات الخاصة للأمن العام للكادر النسائي، فسوف يتم تفعيل رابط التقديم عبر منصة أبشر للتوظيف العسكري التابعة لوزارة الداخلية، حيث يمكن التقديم مباشرةً من خلال النقر على الإعلان الوظيفي من الصفحة الرئيسية، ثم المرور بتفاصيل الوظيفة المعلنة من حيث الشروط والتخصصات المطلوبة.

وفي نهاية الصفحة تقوم الإدارة العامة للقبول والتسجيل بإرفاق وتفعيل رابط التقديم على الأمن العام الرسمي، ولن تحتاج المتقدمة إلى تسجيل حساب جديد في المنصة، إنما يتاح التقديم مباشرةً باتباع خطوات التسجيل العامة بتعبئة البيانات المطلوبة من خلال الرابط التالي:

رابط تقديم الأمن العام للنساء 1443 (https://jobs.sa).

شروط التسجيل في الأمن العام 1443