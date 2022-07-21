نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022/2023 وتحديد موعد بدء الدراسة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد للعام الدراسي الجديد 2022/2023 أعلنتها وزارة التربية والتعليم . والتي تم نشرها علي صفحتها الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي . كما تم نشر الخطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023 بالعديد من الصحف الرسمية . جاءت خريطة العام الدراسي الجديد الخاصة بجميع المراحل الدراسية المختلفة لكل المدارس الرسمية . بجانب المدارس الخاصة كذلك أيضاً خريطة العام الدراسي الجديد لمدارس اللغات ومدارس اللغات الخاصة . كما تم الفصح عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023 مصر بتفاصيل مواعيدها لكافة المدارس المذكورة . والمدة الخاصة بأيام الدراسة في تلك المدارس أيضاً وعبر سطور مقال اليوم من . “موقع ثقفني” سنتعرف علي تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023 داخل جمهورية مصر العربية .

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد داخل جمهورية مصر العربية

جاءت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد التي تم خلالها تحديد بدء الدراسة داخل المدارس المشار لها سابقاً . سيكون أول يوم في بدء العام الدراسي الجديد هو يوم 29 من شهر سبتمبر القادم . كما وضحت وزارة التربية والتعليم المصرية نهاية العام الدراسي ستكون يوم 8 من يونيو عام 2023 . وبذلك ستكون المدة المحددة في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022/2023 هي 35 أسبوعاً كاملاً . جاءت تلك المدة بعد أن تم حذف المدة الخاصة بالإجازات الرسمية لذلك ستصبح المدة الخاصة بالعام الدراسي الجديد . هي 98 يوم خاصة بالفصل الدراسي الأول كما ستكون المدة الخاصة بالفصل الدراسي الثاني هي . 96 يوماً كذلك نوهت وزارة التربية والتعليم المصرية بأن فترة الامتحانات الخاصة بالفصلين الدراسيين . سيتم اعتبارها ضمن أيام العام الدراسي الجديد الفعلية كما ستحتسب تلك المدة ضمن نسبة الحضور لكافة الطلاب . وعبر سطور مقال اليوم القادمة من “موقع ثقفني” سنتعرف علي تفاصل المدة المحددة للامتحانات .

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022/2023

موعد بدء الدراسة المشار أليه في السطور السابقة أضافت عليه الوزارة أحتساب الأسبوع الأخير من مدة الدراسة . سيكون مخصصاً للخطة الموضوعة لتوزيع المناهج للمراجعة الشاملة كما أن موعد بدء الامتحانات المختلفة نعرضها لكم كالآتي :-

يتم البدء في امتحانات الفصل الدراسي الأول لكافة صفوف النقل بجانب الشهادة الإعدادية يوم 14 يناير 2023 . وفيما يخص موعد نهاية الامتحانات للشهادة الإعدادية وصفوف النقل سيكون يوم 26 من يناير 2023 . كذلك نوهت وزارة التربية والتعليم علي أن الامتحانات الشفوية والعملية ستكون قبل أي امتحانات نظرية بأسبوع واحد . أيضاً صرحت الوزارة بأنه يحضر عقد أي امتحانات سواء شفوية أو عملية في شهر ديسمبر . أما فيما يخص إجازة نصف العام ستبدأ يوم 28 من يناير 2023 وتنتهي الإجازة يوم 9 فبراير ومدتها أسبوعين . وبالنسبة لمواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي الجديد سنعرضها خلال سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .

مواعيد امتحانات نهاية العام في الخطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد الخاصة بمواعيد امتحانات نهاية العام والتي حددتها وزارة التربية والتعليم المصرية كالآتي :-

مواعيد امتحانات نهاية العام الدارسي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية ستكون يوم 3 يونيو 2023 .

كما تم تحديد مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي لمرحلة الثانوية العامة تبدأ يوم 10 يونيو .

أما مواعيد امتحانات نهاية العام للدبلومات الفنية سوف تبدأ في يوم 8 يوليو من العام القادم .

كذلك فيما يخص تنويه الوزارة عن الامتحانات الشفوية والعملية ستكون قبل الامتحانات النظرية بأسبوع . كما حظرت وزارة التربية والتعليم المصرية عقد أي امتحانات في شهر أبريل من العام القادم .

عقد أي امتحانات في شهر أبريل من العام القادم . وفيما يخص المراجعات لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي ستستمر أثناء فترة الامتحانات المشار لها . الخاصة بصفي الأول والثاني الثانوي سواء في الامتحانات العملية أو الشفوية .

تلك كانت تفاصيل مواعيد الامتحانات المعلنة من وزارة التربية والتعليم المصرية عبر موقعكم المفضل “موقع ثقفني” .

تصريحات وزارة التربية والتعليم المصرية للعام الدراسي الجامعي

فيما يخص موعد بدء الدراسة بالنسبة للمرحلة الجامعية سوف يتم البدء في نقاش ذلك الأمر يوم الاثنين المقبل . وسوف يرأس النقاش السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد الدكتور خالد عبد الغفار ذلك سيكون في الاجتماع الدوري . المقرر انعقاده في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة كما سيتم مناقشة بعض الأمور الهامة المتعلقة بشأن التعليم الجامعي . ومن أبرز النقاط التي سيتم نقاشها الخطة الزمنية للعام الدراسي الجامعي الدراسي ومواعيد الامتحانات والإجازات لكافة الجامعات المصرية .

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم المصرية لكافة المراحل الدراسية المختلفة . وذلك ما تم عرض تفاصيله داخل مقال اليوم من موقعكم المفضل “موقع ثقفني” .