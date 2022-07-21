شبح الهواتف سعر وموصفات iPhone 14 Pro Max أيفون 14 برو ماكس في جميع الدول العربية

سعر ومواصفات ايفون 14 برو ماكس نعرف جميعاً أن هواتف الآيفون لها الكثير من المميزات التي تجعلها الخيار الأول والأفضل لمن يبحث عن كاميرا لا مثيل لها وتجربة أداء رائعة وسهلة في نفس الوقت ونظراً لأن شركة آبل المالكة للآيفون تسعى دائماً لإدخال تحديثات وتطويرات على نسخ الآيفون حتى يستمتع المستخدم بأداء متميز وإمكانيات مميزة أيضاً، ولهذا يبحث كثير من مستخدمي الآيفون سعر ومواصفات ايفون 14 برو ماكس الحديث.

مواصفات هاتف آيفون 14 برو ماكس

يأتي آيفون 14 برو ماكس ببعض المواصفات التي تجعله من أفضل إصدارات الآيفون، وهذه المواصفات كالتالي:

حجم الشاشة 6.7 بوصة، تأتي بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز Super Retina XDR OLED. شاشة الآيفون تحتوي على زجاج سيراميك ضد الخدش. شاشة آيفون 14 برو ماكس بها طبقة تقاوم الزيوت وبصمة الأصابع والماء والأتربة. يأتي الهاتف بأكثر إصدار كل منه له سعة تخزين داخلية مختلفة تبدأ من: 128، 265، 513 بايت، 1 تيرابايت. ذاكرة الهاتف العشوائية تكون 6 جيجا بايت. يحتوي الهاتف على معالج قوي Apple A16 Bionic سداسي النواة بمعدل 4 نانومتر. بالنسبة لمعالج الرسومات في آيفون 14 برو ماكس يكون Apple GPU وهو خماسي النواة. نظام التشغيل الذي يعتمد الهاتف عليه هو iOS v15. بطارية الهاتف تأتي بسعة 4500 مللي أمبير. معدل شحن الهاتف سريع بمعدل 20 واط، أي يمكن شحن الهاتف بشكل كامل في وقت ساعة إلا تلت فقط. يتوفر هذا الجهاز بأربع ألوان وهم: الذهبي، الأزرق، الفضي، الرمادي.

سعر ايفون 14 برو ماكس الحديث

يتوقع أن يتراوح سعر آيفون 14 برو ماكس في الولايات المتحدة ما بين 114 دولار إلى 1400 دولار، حيث نجد أن سعر نسخة 256 جيجا بايت تأتي بسعر 1009 دولار، ونسخة 512 جيجا بايت تأتي بسعر 1200 دولار، ونسخة 1 تيرابايت تأتي بسعر 1400 دولار.

وبالنسبة لسعر هاتف آيفون 14 برو ماكس في المملكة العربية السعودية فسعره حوالي 5100 ريال سعودي لنسخة 256 جيجا بايت، ونسخة آيفون 14 برو ماكس 512 جيجا بايت يبلغ سعتها 5700 ريال سعودي.