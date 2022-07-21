résultats bac رابط سحب كشف نقاط بكالوريا 2022 للناجحين بالجزائر جميع الولايات 

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رابط سحب كشف نقاط بكالوريا 2022 يتلهف عدد كبير من الطلاب في جميع الولايات الجزائرية بشكل عام في هذا التوقيت إلى كشف نقاط بكالوريا 2022 للناجحين بالجزائر، وذلك بالتزامن مع كشف وزارة التربية الوطنية في الجزائر كافة التفاصيل التي تتعلق بطرح نتائج البكالوريا للدورة الخاصة بالدور الأول 2022، والتي قد انتهى منها الطلاب خلال الفترة الأخيرة بناء على الجدول الرسمي المعتمد من الوزارة بشكل موحد في جميع المحافظات بشكلٍ عام، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور سحب كشف نقاط بكالوريا 2022 للناجحين بالجزائر.
نتائج البكالوريا في الجزائر 2022 جميع الولايات
كشفت وزارة التربية الوطنية في الجزائر خلال الفترة الأخيرة عن بيان هام يتضمن الانتهاء بشكلٍ رسمي من أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بجميع الطلاب في مختلف الولايات بدولة الجزائر، وقد أكدت أن أعمال رصد النتائج والدرجات قائمة في هذا التوقيت، ومن المقرر أن تنتهي رسميا خلال هذه الساعات، ليكون الموعد الرسمي الإعلان عن نتائج الطلاب من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة هو يوم الأربعاء الموافق يوم 20 من شهر يوليو الجاري، وقد أشارت إلى أن هذا اليوم موعداً رسميا لعرض نتائج امتحانات الشهادة الثانوية الجزائرية، ليتم الإعلان عن النتائج إلكترونيا خلال الساعات القليلة المقبلة، من خلال الموقع الرسمي الخاص بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات التابع لوزارة التربية الوطنية في الجزائر.
رابط سحب كشف نقاط بكالوريا 2022 للناجحين بالجزائر
وقد تم تفعيل الرابط الإلكتروني الخاص بالحصول على نتائج امتحانات البكالوريا في جميع الولايات في الجزائر بشكل عام، وهو موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في الجزائر، على أن يتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.
- في البداية يتم تسجيل الدخول مباشرة إلى موقع النتائج المخصص عبر موقع https://bac.onec.dz/ الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
- ومن ثم يتم اختيار الاستعلام عن نتائج الطلاب،
- يتم اختيار الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2022 من بين الاختيارات المتاحة مسبقا.
- ثم يتم إدخال رقم التسجيل ورقم السري الخاص بالطالب بشكل صحيح، وهو الرقم المرفق بطلب الاستدعاء الخاص بالامتحانات.
- بعدما يتم إدخال كافة البيانات الأساسية المطلوبة بشكل صحيح يتم اختيار الضغط على عرض النتيجة لتظهر مباشرة.
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