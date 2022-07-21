ماليزيا تستهدف استثمارا مباشرا تراكميا بقيمة 12 مليار دولار

جدة - نرمين السيد - قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية الماليزى تقى الدين حسن، إن حكومة بلاده تستهدف استثمارا مباشرا تراكميا بقيمة 53 مليار رنجيت ماليزى أو ما يعادل 12 مليار دولار أمريكى، مما خلق 47 ألف فرصة عمل خلال الفترة الانتقالية.





وأضاف الوزير الماليزى، فى تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الماليزية (برناما) اليوم الخميس، أنه يمكن تحقيق الانتقال من خلال تنفيذ خطة مسار الطاقة المتجددة الماليزية التى تركز على أربعة موارد رئيسية للطاقة المتجددة وهى الطاقة الشمسية، والكتلة الحيوية، والغاز الحيوى، والطاقة المائية، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بتطوير قطاع طاقة قوية ومستقرة ومنخفض الكربون، وهى مدرجة فى أجندة التنمية الوطنية الماليزية.

وأشار إلى أن هذه النية تتجلى فى العديد من السياسات الحكومية مثل خطة ماليزيا الـ12 ورؤية الازدهار المشترك 2030، ما يشير إلى التزام الحكومة بضمان نظام طاقة موثوق به ومنصف ومستدام فى ماليزيا.

من جهة أخرى، أجل البرلمان الماليزى تنفيذ 30 مشروعا فى البلاد تقدر تكلفتها الإجمالية بـ 100 مليون رنجيت ماليزى، بحجة أنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسة.

وقال وزير الاقتصاد الماليزى مصطفى محمد، فى جلسة أمام البرلمان الماليزى، إن المشاريع تشمل إنشاء مركز متكامل لصناعة المطاط، وتوريد معدات لتحديث ورش العمل فى المجال الكهربائى، ومشروع مشترك لإنشاء مركز تدريبى عالية التقنية بين مؤسسات التعليم والتدريب فى الخارج.

وأشار محمد إلى أن نحو 7،243 مشروع تنموى تمت الموافقة عليها بتخصيص إجمالى قدره 75.6 مليار رنجيت هذا العام.