عاجل- للمرة الأولى منذ 2011.. «المركزى الأوروبى» يرفع أسعار الفائدة

جدة - نرمين السيد - ويأتي رفع معدلات الفائدة رداً على ارتفاع غير مسبوق فى الأسعار، مدفوعاً بتعطل سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الطاقة فى أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية. وأوضحت بيانات التضخم النهائى الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبى "يوروستات" وصول متوسط أسعار المستهلكين بين دول منطقة اليورو إلى 9.6% خلال شهر يونيو على أساس سنوى، وهو أعلى معدل شهدته الكتلة الأوروبية منذ 1997.

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