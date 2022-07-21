نموذج طلب ديوان الإمارات مرسل إلى مكتب حاكم الإمارات الشيخ محمد بن راشد، والذي يستمر في استقبال طلبات المساعدة المتنوعة لجميع المحتاجين، ويتطلع كافة المحتاجين إلى وسيلة إيصال الطلبات إلى ديوان ولي العهد في الأوقات المقررة لاستلام الطلبات، كما يتطلع الجميع للتعرف على الطرق المشروعة للتقديم والطريقة الأقرب للإيصال الطلب والفترة المقررة لقبول هذا الطلب مع الشروط اللازمة.

[نموذج طلب ديوان الإمارات] دخول تطبيق ديوان ولي العهد cpc.gov.ae للمساعدات

يقوم حاكم الإمارات بالالتزام التام بالمعونات الإنسانية التي يتم تقديمها إلى المحتاجين، حيث ينقسم الدعم المقدم من الإمارات إلى عدة اقسام:

إطلاق جمعيات إنسانية تقوم بتقديم المساعدات مباشرة للمسجلين فيها على هيئة دعم شهري أو مساعدات عاجلة يتم تسلم أموالها من أموال الزكاة.

صندوق وزارة تنمية المجتمع الذي يستقبل طلبات الضمان الاجتماعي ويقرر المساعدات الشهرية التي يتم تقديمها لأصحاب الدخل المنخفض من الشعب.

مساعدات مباشرة من مؤسسات خاصة بكل إمارة، مثل ديوان الشارقة وديوان أبو ظبي ومساعدات ولي العهد محمد بن راشد وغيرها.

ديوان حاكم الإمارات، ديوان ولي العهد، الذي يقوم بتقديم مساعدات إلى العديد من الحالات في جميع دول العالم، ويقوم أيضا باستقبال طلبات المساعدة من المتقدمين.

كيف تكتب رسالة لديوان ولي العهد (نموذج طلب ديوان الإمارات)

بسم الله الرحمن الرحيم صاحب السمو الشيخ/ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد العام للقوات المسلحة ولي عهد أبو ظبي حفظه الله ورعاه تحية طيبة وبعد….. الموضوع: طلب مساعدة مالية من ديوان ولي العهد الشيخ محمد بن زايد في البداية أتقدم لسيادتكم بأطيب الأماني بدوام الصحة والعافية، وجزيل الشكر لما تقدمونه من مساعدات للشعب، وما تفعلونه من خير للوطن، إشارةً إلى الموضوع أعلاه أود أنا/……………. أن أتقدم بطلبي طالبًا من الله، ومن سموكم المساعدة، فأنا مواطن بسيط، أعمل في بلدية أبو ظبي، وراتبي الشهري…………..، هذا بالإضافة إلى أنني متزوج ولدي أبناء، وأسكن في ……………..، وبعد أن حصلت على هذا السكن قمت باقتراض مبلغ مالي من البنك، ومن بعض الجهات الشخصية؛ لتوفير المعيشة الكريمة لأسرتي، فقد اقترضت مبلغ وقدره ……….، ويتم بشكل شهري استقطاع……………. من المرتب، هذا بالإضافة إلى المصاريف الدرسية التي أقوم بدفعها لأولادي، فأنا عندي من الأولاد ………………..، وجمعيهم في المدارس، وبعد هذه الأموال التي يتم دفعها فإن المبلغ المتبقي لا يكفي لتوفير مستلزمات الحياة، هذا بجانب غلاء المعيشة؛ لذا نظرًا لظروفي التي قمت بذكرها سابقًا فإني أرجو من سموكم مد يد العون لي ومساعدتي، والنظر في هذا الطلب المقدم، فأنا لم يسبق لي وأن حصلت على مساعدة مالية من قبل.

كيف أقدم طلب في الديوان

يجب أن يكون المتقدم من أصحاب الحاجات وليس لديه المقدرة على الوفاء بها، ويتم تقديم الوثائق بذلك.

لا يشترط أن يكون من الجنسية الإماراتية.

يقوم بتسجيل الطلب في البوابة المخصصة بالتسجيل.

يتم إرسال نموذج للطلب مرفقا بالبيانات الشخصية ورقم الهاتف النقال والوثائق جميعها.

يقوم بالانتظار لفترة لا تتجاوز 60 يوم من يوم تقديم الطلب ويتم خلالها تحديد موعد مقابلة أو زيارة منزلية.

يتم تسلم رسالة على الهاتف النقال تفيد بتقديم الطلب.

لا يتم الالتفات إلى الطلب الناقص.

كيف التقديم على مساعدة مالية من ديوان ولي العهد