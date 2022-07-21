منحة بن زايد المالية الذي يقوم حاكم البلاد الشيخ محمد بن زايد بتقديمها للفئات المحتاجة من المواطنين، حيث تحرص لقيادة الرشيدة على تقديم الدعم للمحتاجين جميعا، والذي يتم فيه شمول ابناء الوطن أو الوافدين، كما يتم الاستجابة على طلبات المساعدة المالية من خارج الدولة، وذلك حرصا من المؤسسة على مساعدة كافة كل من يتقدم بطلب المعونة غليها وياتي لك في إطار نفس المسيرة التي كان عليها الملك زايد رحمة الله.

منحة بن زايد المالية 2022 لغير القادرين Zayed UAE تصل إلى 2000 درهم (دراسية – علاجية)

تقلد الشيخ خالد بن زايد لواء الدولة بعد وفاة الشيخ خليفة رحمه الله، وكان الشيخ خليفة هو الآخر يسير على مسار الشيخ زايد الذي أطلق ديوان المساعدات الحكومية لتقديم كل أناع المساعدة للمحتاجين، وتعتبر الإمارات من الدول التي تقوم بتقديم المساعدات في الدولة وخارج الدولة، وقد وجدت العديد من النماذج لاستجابة لمناشدات عاجلة خارج البلاد في العديد من الدول العربية.

ما هي الدول التي يتم تقديم المساعدات الإماراتية إليها

الإمارات العربية المتحدة – البحرين – جيبوتي – الجزائر – مصر – العراق – الأردن – جزر القمر- الكويت – لبنان – ليبيا – المغرب – موريتانيا – عمان – فلسطين – قطر – المملكة العربية السعودية – السودان – الصومال – سوريا – تونس – اليمن.

أنواع المنح المقدمة من الشيخ محمد بن زايد

أعلنت دولة الإمارات عن منح مقدمة للطلاب الدارسين في دولة الإمارات، وهي لغير القادرين تمل السكن والعلاج وراتب شهري للطلاب، وتقوم المنحة بتغطية كافة نفقات الطلاب والدارسين في الدراسات العليا، وذلك حرصا من الدولة ومن الشيخ حاكم البلاد على أن يكون لغير القادرين فرصة في الحصول على الشهادات العليا في الدولة، وتصل المنحة المقدمة من الشيخ إلى 2000 درهم، بينما يتم تقديم منح للمتفوقين في الثانوية العام ببدل شهري 3200 درهم.

تسجيل منحة الشيخ الدراسية