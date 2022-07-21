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عمر شويل - جدة واتساب صندوق الزكاة للاتصال على الأرقام المتاحة والأرقام الهاتفية كذلك لطلب مساعدة مالية من المحتاجين، حيث يقوم صندوق الزكاة الإماراتي باستقبال أموال الزكاة من أصحاب الخير والفضل للصرف في القنوات الشرعية التي تقوم الدولة بتحديدها، ويتم إعادة توزيع أموال الزكاة على المؤسسات الخيرية والمتقدمين بطلبات مساعدة من مال الزكاة للمحتاجين، ولك بالتقديم بطلب على الموقع الإلكتروني للصندوق أو البريد أو عبر الاتصال على الأرقام المتاحة لطلب زيارة ومقابلة للمساعدة.

[واتساب صندوق الزكاة] أرقام وموقع تقديم طلب مساعدة مالية للمحتاجين zakatfund.gov.ae

قام صندوق الزكاة في دولة الإمارات العربية المتحدة بتوزيع المساعدات الكبيرة في خلال الشهور القليلة الماضية، حيث اعتمدت لجنة الصرف بصندوق الزكاة، 11 مليوناً و534 ألفاً و502 درهم مساعدات لـ1254 أسرة، وذلك حسب البيان الصادر من الصندوق حول المساعدات المقدمة منه في شهر مايو الماضي:

“تفصيلاً حول طبيعة المشاريع والمبالغ المصروفة لها والتي اعتمدها الصندوق خلال شهر مايو الماضي، جاء مشروع «مودة» الموجه للمواطنة زوجة الأجنبي ضمن أعلى المشاريع صرفاً خلال الفترة، وبلغت مصروفاته 3 ملايين و252 ألف درهم لـ217 عائلة مستحقة بمبالغ شهرية يلي ذلك المستفيدون من أموال الزكاة من مشروع «مودة» الموجّه للمطلقات وبلغ إجمالي مصروفاته مليونين و656 ألف درهم لـ128 عائلة مستحقة بمبالغ شهرية أيضاً ثم المستفيدين من أموال الزكاة من مشروع داعم «ضعف الدخل» وبلغ إجمالي مصروفات المشروع مليونين و656 ألفاً و900 درهم لـ269 عائلة مستحقة وتتوزع بعد ذلك المصروفات على باقي المشاريع حسب المستفيدين منها”.

كيف اسجل في صندوق الزكاة

أعلن صندوق الإمارات أن على الذين استوفوا شروط الحصول على المساعدة المالية من الدولة اتباع قنوات طلب المساعدة التي أعلنت عنها الدولة:

يجب في البداية الاطلاع على أجندة إدارة شئون مستحقي الزكاة والتي تنشر بداية كل عام من خلال الموقع الإلكتروني ومركز تقديم الخدمة.

الاتصال على ارقام واتساب.

أو يتم الاتصال على الرقم المقرر للصندوق.

كما يتم التراسل عبر الموقع الإلكتروني واستخدام خدمة طلب المساعدة.

استخدام التطبيق الزكي للصندوق.

كيف أحجز موعد في الزكاة والدخل

يكون من الهام أن يتم الاتصال على الأرقام المقررة ليتم حجز موعد لدراسة حالة صحب الطلب والتأكد من انطباق شروط الاستحقاق، على أن يتم الاستجابة للحالات المقدمة في أقرب وقت وتحديد ألية المساعدة التي يتم تقديمها لصاحب الطلب، ويكون التواصل عبر www.zakatfund.gov.ae.

طريقة الحصول على مساعدة والتواصل على واتساب صندوق الزكاة