هنــا تسجيلات الجامعية 2022 الجزائر .. كشف نقاط نتائج بكالوريا 2022 الجزائر اليوم 21 جويلية الجاري كل ما يتعلق بالتسجيلات، تزداد عمليات البحث بشكل كبير لكي يتم التعرف على تفاصيل كشف نقاط البكالوريا في الجزائر في مختلف الولايات بشكل عام، وذلك بالتزامن مع البيان الرسمي الذي أصدرته وزارة التربية الوطني في دولة الجزائر خلال الأيام الأخيرة ليتضمن موعد اعلان نتائج البكالوريا، وذلك بعدما يتم الإعلان عن انهاء اعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بجميع الطلاب في مختلف المدارس، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتائج البكالوريا في الجزائر 2022 عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

كشف نقاط البكالوريا في الجزائر 2022

أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر رسميا أن اعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بطلاب البكالوريا الدور الأول في مختلف الولايات في الجزائر قد انتهت خلال الأيام الأخيرة، وقد بدأت المرحلة الأخيرة والتي تتمثل في رصد النتائج والدرجات الخاصة بالطلاب، في اطار التمهيد من قبل الوزارة الإعلان رسميا عن نتائج امتحانات الدور الأول من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات التابع لوزارة التربية الوطنية، حيث جاءت نسب النجاح التي تتعلق بالطلاب على نحو مرتفع هذا العام، حيث اكدت الوزارة ان أداء الامتحانات خلال الفترة الأخيرة لجميع الطلاب في مختلف المدارس قد جاءت على النحو المطلوب بناء على مجموعة من الضوابط والإجراءات التي اكدت عليها خلال الأيام الماضية في أداء الامتحانات من قبل الطلاب ورصد النتائج.

الاستعلام عن نقاط البكالوريا في الجزائر 2022 موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

ويمكن ان يتم استخراج نتائج البكالوريا في الجزائر في مختلف الولايات عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في الجزائر رسميا بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية.