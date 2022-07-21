نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن أسعار تذاكر سكاي دبي 2022 وساعات العمل في مول الامارات والمزيد من المعلومات في المقال التالي

عمر شويل - جدة لطالما حافظت دبي على مركزها كملاذ للسياحة وأنشطة الترفيه المتنوعة في عاصمة مكتظة بالسكان مما يجعلها مقصد للمواطنين والسياح من كل بقاع العالم ومختلف الجنسيات وتشتهر دبي بأكبر مركز تسوق في الشرق الأوسط المشار اليه “مول الامارات” الذي يعد سكاي دبي جزء منه، والذي بدورنا نستهل هذا المقال بنبذة عن سكاي دبي وما هو؟ والمزيد حول أسعار التذاكر في سكاي دبي مول الامارات مروراً بنشر ساعات العمل في سكاي دبي 2022.

لماذا سكاي دبي

هل لك أن تتخيل ممارسة التزحلق على الجليد في بيئة صحراوية كالتي تتصف بها دبي، يعد سكاي دبي أحد أكبر منتجع داخلي للتزلج بمساحة تمتد إلى 22500 متر مربع، في إطار منطقة مخصصة للتزحلق مغطاة بالثلوج والجليد عند درجة حرارة 1 الى 2 درجة مئوية يزينها تماثيل جليدية مصممة على اشكال مختلفة داخل كهوف ثلجية رائعة، يقدم سكاي دبي خمسة مستويات مختلفة من الصعوبة والطول والتدرج أطولها 400 متر، وبالتالي توفير تجربة تناسب ميول وخبرات المتزلجين.

أنشطة سكاي دبي للتزلج على الجليد

يأتي سكاي دبي، الكائن في مول الامارات، كمنتجع داخلي فريد من نوعه يقدم أنشطة التزلج والتزحلق على المنحدرات يخطط للذهاب اليه الكثير من هواةّ التزلج سواء كانوا مبتدئين او متوسطين او المحترفين حيث تتوفر مناطق تناسب الجميع علاّوة على دروس تزلج مع المدربين مما يعزز ممارسة التزلج على المنحدرات والانتقال الى مستويات أصعب الأمر الذي يسمح بالحصول على تجربة تزلج أكثر متّعة.

منتجع التزلج الخاص بدبي، والذي يقع في الطابق الثاني من الإمارات مول، يرجح انه من بين أكبر مسارات التزلج في العالم والأول في منطقة الشرق الأوسط.

حيث يضم منتجع دبي الداخلي للتزلج منطقة اللعب على الجليد التي تبلغ مساحتها 3000 متر مربع كأكبر حديقة تزلج داخلية في العالم.

يضم منتجع دبي للتزلج المعروف سكاي دبي أنشطة مختلفة مثل” سنو بوليت “الطلقة الثلجية، مدرسة التزلج، لقاء البطاريق، والاستمتاع بـ المنطقة الحرة ضمن خمسة مستويات من مسارات متفاوتة الصعوبة للمبتدئين الى المحترفين

لقاء البطاريق، ستغريك هذه البطاريق التي تّم جلبها من القطب بمشاهدة العروض المتنوعة التي تقدمها وفرصة الاقتراب منها وجها لوجه مع البطاريق الثلجية الممتعة والتقاط الصور التذكارية حيث يسمح للضيوف ان يقوموا باللعب معها او اللمس حتى.

سكاي دبي ساعات العمل

سيم تعديل ساعات العمل وفقا للموسم، ويرجى مطالعة ساعات العمل التالية من أجل حجز التذاكر في الأوقات المناسبة ثم زيارة سكاي دبي ضمن أوقات ساعات العمل الرسمي لها للافتتاح وهي:

الأثنين الى الخميس : 10:00 صباحًا – 11:00 مساءً

الجمعة : 10:00 صباحًا – 12 منتصف الليل

السبت 09:00 صباحا حتى 12 منتصف الليل

الأحد 09:00 صباحا حتى 12 منتصف الليل

تذاكر سكاي دبي

يمكن الاستفادة من اقصى استمتاع في سكاي دبي وفقاًً للذاكر المتاحة لها والتي تمنح وصول الضيف للأنشطة وتزويده بالملابس والمعدات الإضافية التي تشملها كل تذكرة على حدة للزائر.. وأسعار هذه التذاكر في سكاي دبي هي:

العنوان: مول الامارات ، دبي

تبدا الأسعار من 150 درهم اماراتي في عالم الثلج لمنتجع دبي الداخلي للتزلج.

أسعار تذاكر مدينة الثلج للوصول الى المنحدرات الجليدية لمدة ساعتين 180 درهم اماراتي للكبار وللصغار 150 درهم.

تذكرة ليوم كامل في حديقة الثلج للكبار بـ 300 درهم

وصلنا الى ختام مقال اليوم الذي يثبت معلومات شاملة متعلقة بـ سكاي دبي وسعر تذاكرها بأنواعها بالإضافة الى ساعات العمل في سكاي دبي خلال أيام الأسبوع حيث انه من أهم مناطق الجذب كمنتجع للتزلج يقع في مول الإمارات في دبي.