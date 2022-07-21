نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “moe.jo” رابط نتائج الثانوية العامة الأردنية 2022 موقع وزارة التربية والتعليم الأردن قريباً في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج الثانوية العامة الأردنية 2022 بعد نهاية الاختبارات بدأ على الفور البحث عن موقع وموعد إعلان النتائج التوجيهي “الثانوية العامة” لعدد 80000 ألف طالب وطالبة، بالتزامن مع أنتهاء الامتحانات ذاد البحث عن الرابط ومعرفة موعد إعلان النتائج الرسمي من قبل الوزارة، التي سبق وأن أعلنت على لسان المتحدث الرسمي للوزارة، أن النتائج سوف تعلن يوم 20 أغسطس القادم بصورة مبدئية ولكن الموعد الرسمي والنهائي لم يحدد بعد تقدير نظراً للمراحل المتعددة التي تمر بها عملية التصحيح، والتي تصل إلي 13 مرحلة لضمان التأكد من صحة الدرجات التي حصل عليها كل طالب، ونحن عبر موقعكم ثقفني سنقدم لكم طريقة استخراج النتيجة والموقع الرسمي الخاص برفع النتائج، وأخر أخبار وزارة التربية والتعليم الأردنية.

خلال تفقده سير امتحانات الثَّانوية العامَّة #التَّوجيهي في قاعتين للذُّكور والإناث في منطقة المقابلين التَّابعة للواء القويسمة، يرافقه وزير التربية والتعليم، الدكتور وجيه عويس https://t.co/Fg0Pof5Mvd — وِزَارَةُ التَّرْبِيَةِ والتَّعْلِيم الأردنيَّة (@edugovjo) خلال تفقده سير امتحانات الثَّانوية العامَّة #التَّوجيهي في قاعتين للذُّكور والإناث في منطقة المقابلين التَّابعة للواء القويسمة، يرافقه وزير التربية والتعليم، الدكتور وجيه عويس https://t.co/Fg0Pof5Mvd — وِزَارَةُ التَّرْبِيَةِ والتَّعْلِيم الأردنيَّة (@edugovjo) July 4, 2022

رابط نتائج الثانوية العامة الأردنية 2022

صرح مدير عام وزارة التربية والتعليم الأردنية أن النتائج سوف تعلن في 20 أب أغسطس القادم، بشكل مبدئي ومن المتوقع أن تؤجل بعد هذا الموعد يوم أو أثنين، وأشار إلي أن الوزارة وضعت خطة للتصحيح وتسير بصورة جيدة، ونحن سوف نحدد الموعد الرسمي من خلال موقع الوزارة، فور الانتهاء من التدقيق بصورة كاملة.

رابط نتائج الثانوية العامة الأردنية

أولاً الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية moe.gov.jo. أو موقع نتائج التوجيهي المباشر. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة من الطالب الاسم ورقم الجلوس واسم المحافظة وكافة البيانات. أخيراً أنقر على أيقونة عرض النتيجة ليتم إظهار النتائج من نسبة نجاح ودرجات.

وزارة التربية والتعليم الأردنية

ألأعلنت اليوم وزارة التربية والتعليم على لسان المتحدث الرسمي للوزارة السيد / أحمد المساعفة، أن الفصل الدراسي الثاني لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن شكل الدراسة به، والتي ستتحدد بناءً على منحنى الإصابات في الفترة القادمة خلال الأسبوعين القداميين، وقال أن السيد وزير التربية والتعليم / وجيه عيسى، لديه أكثر من اختيار أما التأجيل لفترة محددة، أو اعتماد الدراسة عن بعد أو جعل الدراسة على فترتين في الأسبوع.

الثانوية العامة الأردنية 2022

بلغ عدد المشتركين والمسجلين في الشهادة الثانوية نحو 80000 ألف مشترك. عدد طلاب الشعبة الأدبية نحو 44 ألف و434 طالب وطالبة. طلاب الشعبة العلمية المسجلين نحو 36 ألف و340 طالب وطالبة. بدأ الوزارة الامتحانات يوم 2022/06/17 الماضي وتنتهي يوم 2022/07/25 الشهر الجاري. عدد طلاب الدراسات الخاصة في فرع الإدارة المعلوماتية نحو 402 طالب وطالبة. طلاب فرع التعليم الصحي بلغ 50 طالب وطالبة. طلاب الفرع الشرعي بلغ نحو 136 طالب وطالبة.

وزارة التربية والتعليم الأردنية

أعلن السيد الأمين العام لوزارة التربية والتعليم الأردنية / الدكتور نواف العجارمة، أن عملية الامتحانات تمت في مواعيدها المحددة، وكانت هناك أقاويل تتردد في بعض المواقع الإلكترونية عن تأجيلها بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، وأن عمليات التصحيح تسير وفق الزمن المخطط له وسوف تعلن في موعدها.

مؤشرات نسبة النجاح في التوجيهي التكميلي

وفق التسريبات الخارجة من وزارة التربية والتعليم في أللمملكة الأردنية، عن مؤشرات النتائج فأنها تتجه أن تكون النتيجة في مجملها أعلى من العام الماضي، بسبب التيسيرات التي أعطتها الوزارة للجان التصحيح أن يكونوا في صف الطلاب، بسبب جائحة كورونا التي أثرت على العملية التعليمية وبالطبع المتضرر الأول هما الطلبة.