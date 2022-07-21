أبو الغيط يوجه بسرعة تنفيذ دعم السودان فى مبادرة الأمن الغذائى العربى

جدة - نرمين السيد - وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بسرعة تشكيل آلية تنسيق مع جمهورية السودان (وزارتى الزراعة والمالية) لتنفيذ مبادرة الأمن الغذائى العربى، على أن يتولى تنسيق أعمالها من جانب الجامعة، المنظمة العربية للتنمية الزراعية ومقرها الخرطوم وبمشاركة الأجهزة العربية ذات الصلة، تمهيدا لعرض نتائج أعمالها على القمة العربية القادمة فى الجزائر.





جاء ذلك خلال لقاء أبو الغيط، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مع الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادى السودانى الذى ترأس وفد بلاده فى اجتماع الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادى والاجتماعى للجامعة العربية، وذلك بحضور الدكتور أبوبكر عمر البشرى وزير الزراعة والغابات المكلف، كما شارك فى الاجتماع البروفيسور الدكتور ابراهيم الدخيرى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدى بأن أبو الغيط استمع إلى عرض من الوزير جبريل إبراهيم حول الوضع فى السودان وتطوراته، مشيرا إلى أن أبوالغيط جدد، خلال اللقاء، التزام الجامعة العربية الكامل بدعم جهود إنجاح الفترة الانتقالية وتحقيق الوفاق الوطنى فى السودان تعزيزا للسلام والاستقرار فى البلاد، معربا فى الوقت ذاته عن ثقته فى قدرة وحكمة القيادات السودانية على علاج المشاغل والتحديات التى تواجه البلاد، وتصميم الجامعة العربية على مواصلة تعاونها مع كافة الأطراف السودانية لإنجاح المرحلة الانتقالية بما يحقق مصلحة السودان وشعبه.

وأضاف رشدى أن اللقاء تناول أيضا عرضا متكاملا مقدما من الوزيرين السودانيين، حول وضع الأمن الغذائى الحرج الذى تواجهه كثير من دول المنطقة العربية فى ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الأوضاع السياسية الدولية الراهنة، وكوارث الجفاف وتغير المناخ، وأعرب الوزيران عن الجهوزية الكاملة لجمهورية السودان لتقديم دراسات وافية لاستكمال إنفاذ مبادرة الأمن الغذائى العربى التى سبق أن أطلقها السودان عام 2013 واعتمدتها القمة العربية التنموية فى حينه، وكذلك مبادرة زراعة مليون فدان فى موسم الأمطار الحالى للاستجابة العاجلة للوضع الغذائى الحرج.

وأشار رشدى إلى أن أبو الغيط هنأ الوزيرين على الخطوات المتخذة فى هذا الصدد، لافتا إلى أن الوزير ابراهيم ثمن مواقف الجامعة العربية الداعمة للسلم والاستقرار والتنمية فى السودان، وأكد حرص السودان على دعم التنسيق مع الجامعة العربية لتعزيز العمل العربى المشترك.