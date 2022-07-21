نجاة مسؤول بمحافظة البصرة العراقية من محاولة اغتيال

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية عن المصدر القول، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه سيارة بداخلها مدير ناحية الشافى، سعد الشاوى، ضمن قضاء الدير التابعة لمحافظة البصرة، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة"، مشيرا إلى أن المسلحين لاذوا بالفرار عقب الهجوم.
وكانت موجة من الهجمات المسلحة قد استهدفت السفارات والهيئات الدبلوماسية والمسؤولين العراقيين فى بغداد تبناها تنظيم القاعدة وعصابات داعش الإرهابية، إلا أن هذا النوع من الاستهداف خفت وتيرته فى السنوات الأخيرة مع الاستقرار الأمنى الذى يشهده مؤخرا العراق.
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