عاجل- حريق جديد فى مرفأ بيروت (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وكلف وزير الداخلية بسام مولوى، فرق إطفاء بيروت والدفاع المدنى للقيام فورا بعملية التبريد لصوامع القمح فى مرفأ بيروت بطريقة لا تهدد سلامة المواطنين. جدير بالذكر أن الحادث أعاد للأذهان فاجعة انفجار مرفأ بيروت عام 2020 الذى تسبب بمقتل أكثر من مائتى شخص وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، وألحق دماراً واسعاً بعدد من أحياء العاصمة.

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