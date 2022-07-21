العالم اليوم - من أجل تواصل "طبيعي".. منصة اجتماعية جديدة تحارب "الفلاتر"

انتم الان تتابعون خبر من أجل تواصل "طبيعي".. منصة اجتماعية جديدة تحارب "الفلاتر" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 يوليو 2022 04:18 مساءً - أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي عالم يمكن فيه تعديل كل شيء، لتقديم نمط حياة مثالي ومظهر خال من العيوب، يهدف تطبيق جديد إلى إعطاء الناس لمحة عن الواقع بدون إضافات وهمية.

وتتميز خاصية "الستوريز" في إنستغرام، بقدرتها على إضافة "الفلتر" لوجوه المستخدمين، لتعديلها، وتنقيتها من العيوب، أو إضافة ميزات كثيرة، لتصبح "الفلاتر" أمرا طبيعيا جدا في صور المستخدمين وفيديوهاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولكن تطبيقا جديدا يحمل اسم "بي ريل"، أو "كن حقيقيا"، يختلف عن إنستغرام وسناب شات وتيك توك، حيث يمنع إضافة "الفلاتر" للصور والمنشورات، ويهدف لتعزيز فكرة نشر الصور الحقيقية.

وتأسست الشركة عام 2019، وكان هدف أصحابها الابتعاد عن "الصورة المثالية" التي تطالب بها إنستغرام، والاقتراب أكثر من الصور الواقعية غير المعدلة.

وترتفع شعبية التطبيق الجديد شيئا فشيئا، ووصل عدد مستخدميه 3 مليون مستخدم نشط في اليوم الواحد.

ويسمح التطبيق للمستخدمين بمشاركة صورهم التي يلتقطوها في التطبيق، على تطبيق آخر مثل إنستغرام، لكن المنشور سيضع شعار تطبيق "بي ريل" على الصور.