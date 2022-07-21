روسيا تتوقع اختفاء أوكرانيا من خريطة العالم

جدة - نرمين السيد - وأضاف ميدفيديف - أنه "بعد عام 2014، خسرت أوكرانيا استقلال دولتها وخضعت للسيطرة المباشرة للغرب الجماعى وبدأت تعتقد أن الناتو سيضمن أمنها".. مشيرا إلى أنه نتيجة لكل الأحداث الجارية ربما تفقد أوكرانيا ما تبقى من سيادة دولتها وتختفى من خريطة العالم.

وفى سياق متصل، أعلن مكتب المدعى العام الأوكرانى، أن ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال فى أوكرانيا بلغ 1039 بين قتيل ومصاب منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى 24 فبراير الماضي.

وذكرت الخدمة الصحفية لمكتب المدعى العام أنه: "بحلول صباح اليوم 21 من يوليو، تضرر أكثر من ألف طفل فى أوكرانيا وعلى وجه الخصوص، قتل 358 طفلا وأصيب 681 آخرون".