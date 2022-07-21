مصرع شخص وإصابة 25 فى إعصار شرقى الصين

جدة - نرمين السيد - وأفادت السلطات فى بيان وفقا لوكالة الأنباء الصينية، اليوم الخميس، أن الإعصار اجتاح 11 قرية فى أربع بلدات فى ليانيوينقانج، وبحسب تحقيق أولى فقد تأثر أكثر من 2200 قروى بالكارثة، حيث تضرر ما يزيد عن 640 منزلا وحوالى 250 هكتارا من الحقول الزراعية.

وأشارت إلى أن عناصر الإنقاذ هرعوا سريعا إلى موقع الحادث، حيث يتلقى المصابون العلاج حاليا وتتواصل أعمال الإغاثة فى المناطق المتضررة.