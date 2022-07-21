على رأسها الذهب.. حزمة عقوبات أوروبية جديدة ضد روسيا

جدة - نرمين السيد -
ووفقا لوكالة "رويترز"، تشمل الحزمة السابعة من عقوبات الاتحاد الأوروبى حظرا كاملا على استيراد الذهب والمجوهرات من روسيا، فضلا عن حظر تصدير الأجهزة التكنولوجية إلى موسكو.
وجاء فى بيان الاتحاد الأوروبى: "الحزمة الجديدة من العقوبات صدرت لتوضيح وتعديل العقوبات، وستشمل حظرا على شراء أو استيراد أو نقل الذهب من روسيا، بما فى ذلك المجوهرات، كما تم تشديد الحظر المفروض على توريد عدد من السلع والخدمات والتقنيات التكنولوجية إلى روسيا".
وتابع، أن العقوبات ضد روسيا استثنت المعاملات البنكية الخاصة بمنتجات الزراعة والأسمدة.
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