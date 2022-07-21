العالم اليوم - أميركا تنفي تدمير روسيا لمنظومة "هيمارس" في أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 يوليو 2022 03:21 مساءً - نفى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركي الجنرال مارك ميلي، اليوم الخميس، تدمير روسيا لأي من منظومات صواريخ "هيمارس" في أوكرانيا.

ونقلت صحف غربية عن ميلي قوله: "حتى الآن، روسيا لم تنجح في تدمير أي من منظومات صواريخ هيمارس في أوكرانيا".

وأضاف: "القوات الأوكرانية تستخدم هيمارس والمنظومات المماثلة بشكل فعال".

ويأتي تصريح رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركي بعدما نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو، زعمت أنه لتدمير راجمة الصواريخ الأميركية "هيمارس"، الأحدث في الترسانة العسكرية الأوكرانية.

وأظهر الفيديو تحديد الهدف، وهو راجمة الصواريخ "هيمارس"، قبل إطلاق صواريخ وتدميرها بالكامل.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في إفادة صحفية للمتحدث باسمها إيغور كوناشينكوف، إن القوات الروسية دمرت "راجمة صواريخ أخرى من طراز هيمارس" في دونباس.

وأوضح كوناشينكوف أن القوات الروسية دمرت بأسلحة عالية الدقة منصة إطلاق ومركبة تحميل لراجمة صواريخ من طراز هيمارس الأميركية الصنع، في منطقة كراسنو أرمييسك بدونيتسك.