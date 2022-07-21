التضخم يرتفع فى كندا لأعلى مستوى منذ 39 عاما.. وخبراء: القادم أسوأ

جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة الإحصاء الكندية، إن المعدل السنوى للتضخم كان فى شهر مايو 2022 عند مستوى 7.7%، مشيرة إلى أن ارتفاع التضخم يرجع بشكل رئيسى إلى ارتفاع أسعار البنزين، فى ظل صعود أسعار النفط فى الأسواق العالمية.
وبحسب المحللين، فإن "خطر التضخم فى الاقتصاد الكندى آخذ فى الازدياد الأمر الذى يقوض جهود بنك كندا المركزى للحفاظ على توقعات ارتفاع الأسعار تحت السيطرة".
من جانبه، قال ديريك هولت، رئيس اقتصاديات أسواق رأس المال فى فى مصرف "سكوتشا بنك"، إن "بنك كندا يخوض معركة للسيطرة على توقعات التضخم".
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