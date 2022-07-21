وزير خارجية المجر يتوجه إلى موسكو اليوم

جدة - نرمين السيد - وكانت هنجاريا، قد حثت أوروبا على السلام فى أوكرانيا بدلا من فرض عقوبات على روسيا، إذ قال وزير الخارجية المجرى، فى وقت سابق، إنه يجب على الاتحاد الأوروبى البحث عن طرق لتحقيق التسوية السلمية فى أوكرانيا بدلا من فرض عقوبات جديدة ضد موسكو، وفقا لوكالة "فرانس برس" الفرنسية.
وأشار زيجارتو إلى تدهور الأوضاع خلال هذه الفترة بين الدول الأوروبية بسبب العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه يجب القيام بصياغة جديدة بدلًا من حزمة العقوبات وإحلال السلام.
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