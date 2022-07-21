الكرملين يكشف الحالة الصحية لـ بوتين

جدة - نرمين السيد - وقال بيسكوف، "كل شيء على ما يرام، الرئيس بوتين بصحة جيدة"، مضيفا أن "المتخصصين فى الإعلام الأوكرانى والأمريكى والبريطانى أطلقوا العديد من المعلومات المزيفة حول صحة الرئيس الروسى خلال الأشهر الأخيرة".

وتعليقا على اعتذار بوتين خلال مشاركته أمس الأربعاء، فى منتدى "أفكار قوية لوقت جديد" فى موسكو عن السعال الذى عزاه إلى "كثرة نشاط" مكيفات الهواء خلال زيارته الأخيرة إلى طهران، قال بيسكوف "هذا يحدث، إنه ليس بالأمر المهم".

وأضاف بيسكوف: "بالنسبة لمكيفات الهواء، نعم، فى الواقع كانت الحرارة فى الخارج أربعين درجة مئوية وكان الجو باردا أثناء عمل المكيفات".