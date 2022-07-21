سوريا.. مقتل 3 عناصر أمن فى هجوم إرهابى بريف درعا

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الخميس، عن مصدر فى قيادة شرطة درعا قوله - إن "مجموعة إرهابية هاجمت بالأسلحة الخفيفة دورية للشرطة، وأعقب ذلك انفجار عبوة ناسفة على طريق درعا – سجن غرز، ما أدى إلى مقتل ثلاثة عناصر من الشرطة وإصابة اثنين آخرين بجروح".

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