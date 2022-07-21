قفزة كبيرة فى إصابات كورونا عالميا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الجامعة فى أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الخميس، بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و380 ألفا و835 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 90 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 43.8 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 33.4 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون حالة وفاة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ676 ألفا و217 وفاة ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى 525 ألفا و870 وفاة.