روسيا: لا نزال طرفا لا يمكن الاستغناء عنه فى توفير الطاقة لأوروبا

وفى اتصال مع الصحفيين، قال بيسكوف إن "روسيا لا تزال طرفا لا يمكن الاستغناء عنه فى توفير الطاقة لأوروبا"، مضيفا أن العقوبات الأوروبية علينا تضر مواطنى دول الاتحاد أكثر، كما أن أقسى العقوبات لن تتمكن من حملنا على تغيير موقفنا.
ووسط مخاوف فى أوروبا من فرض روسيا مزيدا من القيود على إمدادات الغاز إلى القارة، أشار بيسكوف إلى تعليقات سابقة للرئيس فلاديمير بوتين، ذكر فيها أن شركة "غازبروم" أوفت وستواصل الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.
أما فيما يخص تصنيف روسيا كدولة إرهابية، أكد بيسكوف، أنه إذ تم هذا الأمر ستكون النتائج سلبية للغاية.
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