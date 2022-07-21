رقم صادم.. بريطانيا تسجل أعلى معدل للإصابات بكورونا منذ أبريل

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "الإندبندنت" أن أعداد حالات الاستشفاء مستمرة أيضا فى الارتفاع، مع ظهور علامات مبكرة على ارتفاع حالات الدخول إلى العناية المركزة بين الفئات العمرية الأكبر سنا.
وبحسب الصحيفة، فأن عدد الحالات الأخيرة يعد أعلى تقدير لإجمالى الإصابات منذ أواخر أبريل، لكنه لا يزال أقل بكثير من الرقم القياسى المرتفع البالغ 4.9 مليون الذى شوهد فى ذروة موجة Omicron BA.2 فى نهاية مارس.
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