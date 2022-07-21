مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
اقتحم مستوطنون اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراشة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته ، ويأتي ذلك وسط دعوات من الشبان المقدسيين لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك يوم غد الجمعة .
ويتعرض المسجد الأقصى يوميا، عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين، وعلى فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض مخطط .
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