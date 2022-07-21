العالم اليوم - بالفيديو.. انزلاق مخيف لسيارة إسعاف يحدث كارثة

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. انزلاق مخيف لسيارة إسعاف يحدث كارثة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 يوليو 2022 01:19 مساءً - تحولت عملية نقل مصاب إلى مستشفى في الهند، من مهمة روتينية عادية إلى كارثة إنسانية نتيجة أحوال الطقس وتسرع السائق.

وأظهر شريط فيديو، الذي سجلته كاميرا مراقبة، لحظات الحادثة المؤلمة التي وقعت في ولاية كارناتاكا جنوب غربي الهند.

وقُتل في الحادثة 4 أشخاص، هم 3 أشخاص كانوا على متن سيارة الإسعاف (مريض ومرافقان)، موظف المنشأة.

وكانت سيارة الإسعاف تسير بسرعة كبيرة، مما اضطر حراس حاجز أمني إلى إزالة الحواجز المعدنية الموضوعة في الطريق، تمهيدا لمرورها، لكنها أثناء ذلك انزلقت بسبب الشارع المبلول، نتيجة سقوط أمطار غزيرة على المنطقة.

وبينما تمكن الموظف الأول من تلافي السيارة المسرعة، فشل الآخر رغم محاولته الفرار.

وذكرت تقارير صحفية أن الموظفين ذهبوا نحو إزالة الحواجز بعدما صفارات الإنذار التي تأمر بإزالتها.

وطال أثر الاصطدام المروع كاميرا المراقبة التي اهتزت وتغير لونها أيضا إلى الأحمر من شدة الارتطام.