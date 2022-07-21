العالم اليوم - 7 عادات صحية تقلل من خطر الإصابة بسكتة دماغية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 يوليو 2022 01:19 مساءً - توصلت دراسة حديثة إلى أن الالتزام بسبع عادات صحية قد يقلل من خطر الإصابة بسكتة دماغية بشكل ملحوظ، حسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتؤثر السكتات الدماغية على أكثر من 100 ألف بريطاني سنويا، وتودي بحياة 38 ألف شخص، مما يجعلها من أكثر مسببات الوفاة في المملكة المتحدة.

وفي أميركا، تصيب السكتة الدماغية 800 ألف شخص كل عام، وتؤدي إلى وفاة 137 ألف.

ومن المعروف أن التقدم في العمر وارتفاع ضغط الدم والتدخين والسمنة ونمط الحياة غير المستقر ومرض السكري كلها عوامل تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وقال باحثون في جامعة تكساس في هيوستن إنهم تابعوا 11500 من البالغين في منتصف العمر في الولايات المتحدة لما يقرب من 30 عاما.

وأضافوا: "كان الهدف من الدراسة ملاحظة كيف يؤثر أسلوب حياة البالغين على خطر إصابتهم بالسكتة الدماغية".

وخلص الباحثون إلى أن اتباع 7 عادات صحية ابتكرتها جمعية القلب الأميركية وأطلقت عليها اسم "Life's Simple 7"، يقلل من خطر الإصابة بسكتة دماغية بنسبة 50 في المئة تقريبا.

وتشمل العادات السبع الحفاظ على نظام غذائي جيد وممارسة الرياضة بانتظام وتجنب التدخين وفقدان الوزن والحفاظ على ضغط الدم الطبيعي والسيطرة على الكوليسترول وتخفيض نسبة السكر في الدم.