نتائج التوجيهي 2022 فلسطين بالخطوات www.psge.ps

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عمر شويل - جدة نتائج التوجيهي 2022 فلسطين، التي يقوم طلاب الثانوية العامة لعام ٢٠٢٢م، بالبحث عنها من أجل الاطمئنان علي درجاتهم ومستقبلهم، والانتقال الي مرحلة تعليمية جديدة، حيث قامت وزارة التربية والتعليم في فلسطين، إطلاق رابط رسمي لفحص نتائج التوجيهي لعام ٢٠٢٢م، يتم من خلاله الاستعلام علي النتيجة واستخراجها.

نتائج التوجيهي 2022 فلسطين

تم تأدية امتحانات الثانوية التوجيهية بفلسطين لعام ٢٠٢٢م لعدد يتجاوز ٨٧ الف طالب وطالبة، في جميع محافظات فلسطين، حيث بلغ عدد الاولاد ٣٩ الف طالب والبنات حوالي ٤٨ الف طالبة، لذلك قد تم التوزيع علي حوالي ٧٢٩ لجنة امتحان علي مستوي فلسطين، حيث كان القسم الادبي يضم حوالي عدد ٦٥.١٧٣ ألف طالب وطالبة، اما القسم العلمي حوالي عدد الطلاب به ٢٣.٢٧١ ألف.



وزارة التربية والتعليم نتائج توجيهي 2022

قامت وزارة التربية والتعليم فلسطين بتوفير نتيجة التوجيهي ٢٠٢٢م، علي موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الذهاب الي الرابط الخاص بنتائج التوجيهي لعام ٢٠٢٢م، حيث يقوم الطلاب بالنقر علي هذا الرابط (https://www.psge.ps) حتي يتم الدخول وكتابة الإسم ورقم المقعد ليتم الحصول علي النتيجة.

كم باقي لنتائج التوجيهي 2022م

وضح السيد مدير عام القياس والتقويم بوزارة التربية والتعليم الفلسطينية، خلال تصريح رسمي له بشأن نتيجة التوجيهي لعام ٢٠٢٢م، وتم الكشف فيه على أن يتم الانتهاء يوم الخميس الموافق ٢١ يوليو ٢٠٢٢م، من اجراءات التصحيح لجميع المواد، على أن يكون موعد عرض النتيجة النهائية بصفة رسمية بعد اسبوع واحد فقط.

طريقة الاستعلام والحصول علي نتيجة التوجيهي فلسطين ٢٠٢٢م

للحصول علي نتيجة التوجيهي ٢٠٢٢م بالاسم او رقم الجلوس يتم اتباع الخطوات التالية: