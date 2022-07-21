نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “قريب قوي” .. إليك موعد نتيجة الثانوية العامة 2022 … عبر الرابط الرسمي moe.gov.eg نتيجة الثانوي العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نتيجة الثانوية العامة 2022، أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طارق شوقي، عن موعد انطلاق الصفوف الثانوية الشاملة 2022، مؤكدًا أن الوزارة التربية والتعليم تنشر على الصفحة الرسمية اليوم في تمام الساعة الواحدة ظهرا على جدول الجولة الثانية موعد إعلان نتائج الدور الأول يوم الخميس 21 يوليو 2022 على كافة المدارس، وبحسب وزارة التربية والتعليم، فإن ماراثون الامتحان المدرسي ينتهي اليوم الخميس 21 يوليو 2022، حيث يخضع الطلاب لاختبارات في علم الأحياء لطلاب العلوم، وإحصاءات لطلاب مادة الرياضيات، والفلسفة والمنطق لطلاب الآداب، وعلق وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، على نبأ أن الوزارة حددت موعد بدء العام الدراسي الجديد 17 سبتمبر.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2022

وقال وزير التربية والتعليم في بيان إن نبأ نشر موعد بدء العام الدراسي في 17 سبتمبر لا أساس له من الصحة، وكما نفي شوقي، ما تردد عن تحديد الوزارة موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة لتكون قبل 2 أغسطس المقبل، قائلا: “كل ما يثار من أخبار مجرد اجتهادات لا أساس لها من الصحة”، وفي ظل إجراءات واحتياطات أمنية مشددة وزعت على 2089 لجنة في كافة المحافظات، حيث كشفت مصادر من وزارة التربية والتعليم عن انتهاك لنظام تعديل USE2022 لتحسين درجات الطلاب أو تغييرها، مؤكدًا أن هذه الأقوال لا أساس لها من الصحة وما هي إلا شائعات عن إثارة البلبلة واستغلال الوالدين في الوقت الحالي، هذا ووانه سيتم الإعلان عن موعد نتيجة الثانوية العامة 2022 خلال الدقائق القادمة.

نتيجة الثانوية العامة بالاسم

تقول المصادر إن مراجعات الامتحانات الثانوية لعام 2022 إلكترونية بالكامل دون تدخل بشري، حيث لا يمكن تغيير درجات الطلاب، حيث أن طلبة الثانوية العامة سيكملون امتحاناتهم بالمدارس المنتشرة على مستوى الجمهورية اليوم الخميس في إطار إجراءاتهم الاحترازية، باتباع تعليمات وزارة التربية والتعليم، هذا وقد وقعت المؤسسة عقدًا مع وزارة التربية والتعليم لإعلان نتائج المدرسة الشاملة 2022 وتسعى باستمرار لتقديم خدمة متميزة لقرائها، وفي هذا فإنه يمكن للطلبة وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

يمكن القيام بالاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وجاءت وفقًا للخطوات التالية:-

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

سجل اسمك ورقم موقعك والقسم والمحافظة والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف.

انقر فوق [سجل الآن].

النتائج ستكون متاحة بعد موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في مصر.

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

يمكن لأولياء الأمور التحقق من درجاتهم بالمدرسة الثانوية بالاسم ورقم المقعد على موقع وزارة التعليم المصرية، لكنهم يظهرون عادةً بعد وقت قصير من الإعلان عن أول طالب في المدرسة الثانوية، ووفقًا لبيان صادر عن وزارة التربية والتعليم، يمكن للطلاب النقر هنا لمعرفة درجاتهم في المدرسة الثانوية، وبمجرد الموافقة عليها، سيتمكنون من التسجيل، وقد تم إجراء مراجعة هذا العام إلكترونيًا ولم يتم التلاعب بدرجات المدارس الثانوية لعام 2022، لذا فإن الأرقام الأولية لهذا العام واعدة وهي نفسها العام الماضي، بالإضافة إلى أن المؤشرات المبكرة واعدة للغاية ولا توجد مخاوف بشأنها نظرا لتوقعات تفوق الطالبات على الطالبات في أقسام العلوم والأدب.

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022

وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط رسمي من أجل القيام بالحصول على نتائج الثانوية العامة 2022 في مختلف المحافظات، وفقًا لضوابط تفرضها الوزارة من أجل إتاحة هذه النتائج والتي سيتم الإعلان عن موعدها في خلال دقائق معدودة عبر الموقع الرسمي للوزارة وبعد موافقة وزير التربية والتعليم عليها.