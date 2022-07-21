سيارات مستعملة في الإمارات بالضمان بسعر 35 ألف درهم حتى 128 ألف درهم بحالة ممتازة 

يعتقد الكثير أنه في الغالب تكون السيارات المستعملة بها أعطال مختلفة أو تعرضت للعديد من الحوادث البسيطة ولكن هذا الاعتقاد غير صحيح حيث يوجد الكثير من السيارات المستعملة بحالة ممتازة وبدون أعطال مثل السيارات الآتي ذكرها من خلال المقال.

سيارة جاكوار F TYPE SVR 2018 مستعملة بالضمان في الإمارات

يمكنك الحصول على سيارة مستعملة بالإمارات بحالة ممتازة ماركة جاكوار موديل 2018 بسعر 350000 درهم من خلال التواصل على رقم +971504538575 وتتمتع السيارة بالآتي من المواصفات:-

لدي سيارة جاكوار F TYPE SVR 2018 سجل معتمد بالضمان.

دهان سيارة باللون الأحمر.

موديل السيارة 2018.

حالة سيارة جاكوار F TYPE SVR 2018 العامة والحالة الميكانيكة ممتازة سواء من الداخل او الخارج.

نوع جسم السيارة مكشوفة وسقف السيارة لين.

تحتوي على عدد 8 أسطوانات.

تمتاز السيارة بالمواصفات الأوربية والنقل الأوتوماتيكي.

قوة محرك السيارة 600 حصان.

جهة القيادة داخل السيارة الجهة اليسرى ونوع الوقود البنزين.

لم تتعرض السيارة لأي حوادث.

توجد السيارة في منطقة راس الخور الصناعية ، دبي ، الإمارات.

سيارة ميتسوبيشي مونتيرو سبورت 2022 F56 مستعملة

تعد ماركة ميتسوبيشي من أشهر ماركات السيارات في الإمارات لذا نسهل عليك شراء سيارة ميتسوبيشي مستعملة من خلال الآتي:-

حالة السيارة ممتازة سواء من الداخل أو من الخارج.

نوع جسم السيارة دفع رباعي.

تحتوي على 6 أسطوانات.

تتمتع بالمواصفات الخليجية والنقل الأوتوماتيكي.

قوة محرك السيارة من 150 إلى 200 حصان.

وقود السيارة بنزين.

تحتوي السيارة على تكييف بحالة ممتازة.

كما يوجد بها نظام مضاد للسرقة.

تحتوي أيضا على راديو إف إم ومدخل aux أوديو.

كما تتميز بوجود نظام مراقبة دراجات حرارة الجو والمناخ كما يوجد بها أيضا بلوتوث.

تحتوي أيضا على مصابيح الضمان.

يمكن دخول وتشغيل السيارة بدون مفتاح.

مقاعد السيارة مصنوعة من الجلد الفاخر.

تحتوي السيارة على أنظمة مميزة مثل نظام صوت بحالة ممتازة.

تتميز أيضا بوجود مجمسات وقوف السيارات.

إطارات السيارة عالية الأداء.

يوجد بها أيضا أقفال كهربائية ومرايا كهربائية.

أيضا يوجد مقاعد وفتحة سقف ونوافذ كهربائية.

إطارات وأنوار وطلاء السيارة من النوع الخاص بها فقط.

كما تحتوي على كاميرا الرجوع إلى الخلف.

وتحتوي على حامل السقف.

كيفية الحصول على السيارة

يمكن الحصول على سيارة ميتسوبيشي مونتيرو سبورت 2022 F56 مستعملة بسعر 128000 درهم من خلال الاتصال على رقم +971564100456.

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