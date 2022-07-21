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عمر شويل - جدة رابط فحص عمال إسرائيل، تعد من أهم المواطنين التي يبحث عنها الأشخاص وتقدمها وزارة العمل في غزة عام 2022، وقد قمنا بتتبع رابط البحث الرسمي بعد تصدرها محركات البحث جوجل ووجود عمليات بحث مكثفة للوصول إلى روابط للتسجيل والبحث، حيث ينتظر معظمهم تصديق ديوان الأحوال المدنية، حيث زادت أسماء تصاريح العمل الإسرائيلية وقت كتابة هذا التقرير، خاصة عدد التصاريح بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك، إلى أكثر من 20 ألفًا، وأقرت شؤون راملا أن تكون مدة العمل صالحة لمدة 6 أشهر ويمكن تمديدها.

رابط فحص عمال اسرائيل

قبل اتباع الرابط لتسجيل تصريح عمل في إسرائيل في عام 2022، فقد صدر بيانًا يوم الأربعاء، 26 يناير، 2022 من شاهر سعد، رئيس اتحاد نقابات العمال في الضفة الغربية، ويتم تحويل أجور العمال إلى حساب خاص في أحد البنوك الفلسطينية في غضون 6 أشهر، بما في ذلك إنشاء حقوق مع المشغل “الإسرائيلي”.

وبحسب شاهر سعد، رئيس الاتحاد النقابي، فقد وعد المشاركون في المؤتمر بمحاربة سماسرة بيع التصاريح وبذل كل ما في وسعهم لحل كل هذه القضايا، مضيفًا في بيانه الذي تناولته جميع وسائل الإعلام الفلسطينية: يصبح التأمين والحد الأدنى للأجور الذي يضمن حقوقهم وهذا هو نجاحهم. ”

فيما يتعلق بتقديم طلب التسجيل للعمل في إسرائيل في عام 2022، أوضح سعد أن هذا سيحدث في الأسابيع المقبلة وسيتم إلغاء إجراءات التصريح الحالية في قطاع غزة عبر الدخول إلى الرابط “فحص العامال“، والسؤال الثاني (المقدرة بـ 60 مليار شيكل) حول المساهمة الاقتصادية للعمال منذ عام 1970 موضح أنه يتم تحصيلها من خلال المؤسسات الخاصة لصالح العمال العاملين في المنزل، والقضية بأثر رجعي.

شروط تسجيل العمالة الإسرائيلية لعام 2022

في نهاية المقال حول روابط تسجيل وتأكيد تصريح عمل لإسرائيل تحت الاحتلال من وزارة العمل في غزة 2022، ترد أدناه شروط التسجيل المنشورة من قبل وزارة العمل على موقعها على الإنترنت:-

أولاً: متزوج وعمره أكثر من 26 سنة.

ثانيًا، ألا يكون موظفًا وألا يكون لديه تعهدات.

ثالثًا، يجب ألا يكون لدى مقدم الطلب أمر قضائي بالسفر.

رابعاً: حاصل على شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا وغير مصاب حالياً.

وزارة العمل غزة رابط تسجيل العمال

يعد معدل البطالة في غزة الأعلى في العالم بسبب الحصار الإسرائيلي لغزة وهجمات المحتلين على المؤسسات الاقتصادية في جميع الاجتياحات نتيجة لذلك، بحث غالبية السكان في قطاع غزة عن رابط تصاريح عمل مؤكدة في غزة، منذ حزيران / يونيو 2022، وزارة العمل في غزة بنشر عدد من الوظائف أمام المواطنين في إسرائيل وفلسطين من أجل القيام بتوظيفهم في أماكن معينه داخل الجهات المنوط بها، وهما شريان الحياة في مواجهة أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، بربط روابط تسجيل العمال، حيث يمكن للعمال الفلسطينيين تسجيل بياناتهم.

عدد التصاريح الصالحة

قال نائب وزير العمل في غزة، إيهاب الغصين، اليوم الثلاثاء، “حتى الآن، لم تسر إجراءات تصريح العمل بشكل صحيح”، مضيفًا أن “عدد التصاريح الصالحة باسم الاحتياجات الاقتصادية هو 9000″، مؤكدًا أن وزارة العمل اقترحت 15700 شخص من مارس حتى الآن، موضحًا أنه تم السماح لـ 2300 شخص فقط، وتم تقسيم البقية إلى رفض الحماية والانتظار، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم بالاتصال بالمدنيين لإيجاد حل لمشكلة الحرمان الأمني ​​وتفكر في عدم اقتراح اسم جديد حتى الانتهاء من معالجة الاسم المقدم سابقًا، وتوقع أن يرتفع عدد العاملين من المنزل إلى 20 ألف بنهاية العام الحالي.

رابط تقديم طلب تصريح عمل

يهتم سكان قطاع غزة بشكل خاص بالحصول على تصريح عمل وتسجيله لشهر تموز (يوليو) 2022، خاصة بعد إعلان وزارة العمل في قطاع غزة استئناف تسجيل تصاريح العمل في الأراضي المحتلة، ويرغب جميع العاملين في الجانب الإسرائيلي وفي قطاع غزة في الحصول على إذن للعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في ظل الظروف المعيشية السيئة لسكان قطاع غزة.

فتح التسجيل لتصاريح العمل

يذكر أنه قد قررت وزارة العمل في غزة، الأحد، إعادة فتح باب التسجيل لتصاريح العمل في الأراضي المحتلة. واستجابة لطلب الاتحاد الكوري لنقابات عمال فلسطين وبدعم من شعبنا، موضحه أن تجديد التسجيل لن يتم إلا اليوم الأحد الساعة 07.03.2022 الساعة 2:00 صباحًا وحتى نهاية يوم العمل في 07.05.2022 يوم الثلاثاء، فقط في تمام الساعة الثالثة مساءً، وشددت على أن “هذه هي الفرصة الأخيرة لمن يريد التسجيل في وظيفة في الأراضي المحتلة، ولن يفتح الرابط بعدها، كل هذه القرارات كانت حين موعد إطلاق نتيجة التوجيهي 2022 فلسطين.