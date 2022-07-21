الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 600 مسلح بينهم مرتزقة في أوديسا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 21 يوليو 2022 12:28 مساءً - قالت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 600 مسلح بينهم 120 من المرتزقة في قصف جوي يوم 17 يوليو الماضي بمقاطعة أوديسا.

كما أعلنت الدفاع الروسية عن إسقاط طائرة أوكرانية من طراز “سو-25” في منطقة كراماتورسك بجمهورية دونيتسك.

وذكرت الوزارة أن القوات الروسية أسقطت مروحية أوكرانية من طراز “مي-8” و5 طائرات مسيرة خلال الـ24ساعة الماضية.

من جانبه، قال حاكم منطقة خاركيف إن شخصين قتلا وأصيب 19 آخرون في قصف روسي على مدينة خاركيف بشرق أوكرانيا، اليوم الخميس.

وقال الحاكم أوليه سينيهوبوف إن 4 مصابين في حالة خطيرة.

وتنفي روسيا، التي هاجمت أوكرانيا يوم 24 فبراير/شباط فيما وصفته بأنها عملية عسكرية خاصة، استهداف المدنيين عمدا لكن هجماتها دمرت بلدات ومدنا أوكرانية، فيما تؤكد أوكرانيا من جانبها أن عددا من الهجمات الروسية تعمدت استهداف المدنيين في عدة مدن.