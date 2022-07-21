نورد ستريم 1: نحتاج لبعض الوقت لتصل معدلات الضخ إلى مستويات طبيعية

جدة - نرمين السيد - وأشار إلى أن الكميات التى يتم ضخها حالياً هى الكميات نفسها التى كان يتم ضخها تقريباً قبل بدء أعمال الصيانة وتبلغ 67 مليون متر مكعب يومياً، بما يعادل نحو 40% من الطاقة التشغيلية للخط مع احتمال بزياده الضخ لاحقا.

جدير بالذكر أن الإمدادات القادمة عبر الخط كانت قد توقفت تماماً خلال فترة الصيانة التى استمرت 10 أيام منذ11 يوليو الحالى، بينما تم صباح اليوم، استئناف تشغيل أنبوب غاز (نورد ستريم-1) الذى يربط بين روسيا وألمانيا بعد أعمال الصيانة.