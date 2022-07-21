العالم اليوم - "فيديو مذهل" لآثار هبوط آرمسترونغ وألدرين على سطح القمر

انتم الان تتابعون خبر "فيديو مذهل" لآثار هبوط آرمسترونغ وألدرين على سطح القمر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 يوليو 2022 12:21 مساءً - أظهر مقطع فيديو مذهل، نشرته وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، مسارات هبوط نيل آرمسترونغ وباز ألدرين على سطح القمر، رغم مرور 53 عاما على مهمة "أبولو 11".

وقالت وكالة "ناسا" على حسابها الرسمي في تويتر: "يصادف اليوم الذكرى السنوية لهبوط أبولو 11 على سطح القمر - وهي المرة الأولى التي تطأ فيها أقدام البشر سطح عالم آخر".

وأضافت أن 20 يوليو يصادف اليوم العالمي للقمر، مبرزة "هذا الفيديو التقطته مركبة الاستطلاع القمرية ويُظهر مسارات رواد الفضاء، التي لا تزال بارزة بعد كل هذه السنوات".

وأشارت إلى أن مهمة "أبولو 11" هي الأكثر شهرة، لكن المهمات السابقة مهدت الطريق لـ"الهبوط التاريخي"، مثل "أبولو 8 و9 و10".

وكشفت "ناسا" أنها "في خضم الاستعداد للعودة إلى سطح القمر"، مضيفة "ستعمل البعثات مثل Artemis I وCAPSTONE كمستكشفات، من أجل اختبار الخطة الشاملة قبل عودة الإنسان إلى القمر".

وتقوم مركبة الاستطلاع القمرية التابعة للوكالة الأميركية باستكشاف القمر منذ عام 2009، حيث نجحت في توفير 1.4 بيتابايت من البيانات (حوالي نصف مليون ساعة من الأفلام).