استقالة رئيس الوزراء الإيطالي دراجي بعد انهيار الحكومة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 21 يوليو 2022 11:22 صباحاً - استقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، اليوم الخميس، بعد أن قاطع حلفاء التحالف الرئيسيون اقتراع بالثقة، مما يشير إلى احتمالية إجراء انتخابات مبكرة وفترة متجددة من عدم اليقين بالنسبة لإيطاليا وأوروبا في وقت حرج.

قدم دراجي استقالته إلى الرئيس سيرجيو ماتاريلا خلال اجتماع صباحي في قصر كويرينال.

قال مكتب ماتاريلا إن الرئيس ”أحيط علما” بالاستقالة وطلب من حكومة دراغي الاستمرار في تصريف الأعمال.

انهارت حكومة دراغي يوم الخميس بعد أن رفض أعضاء ائتلافه المضطرب من اليمين واليسار والشعبويين دعوته إلى العودة معًا لإنهاء المدة الطبيعية للهيئة التشريعية وضمان تنفيذ برنامج التعافي من الجائحة الذي يموله الاتحاد الأوروبي.