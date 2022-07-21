عاجل- استقالة رئيس الوزراء الإيطالى

جدة - نرمين السيد - قال قصر الرئاسة في بيان "رئيس الوزراء دراجى قدم استقالته"، مضيفا أن رئيس البلاد، سيرجيو ماتاريلا، طلب من دراجى، تولى مهام تصريف الأعمال بعد أن قدم استقالة حكومته.

وخلال الأيام الماضية، حاول دراجى ترك الحكومة، لكنه تعرض لضغوط من أجل البقاء فى منصبه لبعض الوقت.

وعقب شهور من تفاقم التوترات داخل حكومته، ورفض "حركة الخمس نجوم"، وهى عضو رئيسى فى الائتلاف، التصويت مع الحكومة، توجه دراجى على الفور إلى القصر الرئاسى لتقديم استقالته، إلا أن الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا رفض الاستقالة حينها وطالبه بالانتظار لبعض الوقت أملا فى التوصل إلى حل.

ومنذ فبراير 2021، يرأس دراجى ائتلافًا يضم شريحة عريضة من الأحزاب، التى لا تتعاون غالبًا، إلا أنها تجمعت لإظهار الوحدة وسط جائحة كورونا.