رئيس الوزراء الإيطالى يعتزم تقديم استقالته من جديد

جدة - نرمين السيد - وخلال الأيام الماضية، حاول دراجى ترك الحكومة، لكنه تعرض لضغوط من أجل البقاء فى منصبه لبعض الوقت.
وعقب شهور من تفاقم التوترات داخل حكومته، ورفض "حركة الخمس نجوم"، وهى عضو رئيسى فى الائتلاف، التصويت مع الحكومة، توجه دراجى على الفور إلى القصر الرئاسى لتقديم استقالته، إلا أن الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا رفض الاستقالة وطالبه بالانتظار لبعض الوقت أملا فى التوصل إلى حل.
ومنذ فبراير 2021، يرأس دراجى ائتلافًا يضم شريحة عريضة من الأحزاب، التى لا تتعاون غالبًا، إلا أنها تجمعت لإظهار الوحدة وسط جائحة كورونا.
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