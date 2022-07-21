التضخم يضرب بريطانيا بقوة.. ارتفاع جنونى فى الأسعار وتحذيرات من شتاء صعب

جدة - نرمين السيد - قفزت معدلات التضخم من جديد فى بريطانيا لتسجل أعلى مستوياتها منذ 40 عامًا خلال شهر يونيو الماضى مدفوعة بارتفاع أسعار النفط العالمية، وسط توقعات بأن تشهد البلاد مزيد من الركود الاقتصادى على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.





هذا ما أكدته صحيفة "التايمز" البريطانية، إذ قالت إن التضخم فى البلاد بلغ 9.4% فى يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، وهى أعلى زيادة سنوية منذ عام 1982، محذرة من حدوث ارتفاعات جديدة فى أسعار الغاز بالجملة مدفوعة بنقص الإمدادات الروسية.

التضخم فى بريطانيا

واعتبرت الصحيفة أن "بريكست" أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى لعب دورًا أيضًا فى ارتفاع التضخم وزيادة الأسعار، مشيرة إلى أن احتمال فرض قيود على التأشيرات على العمال المسافرين من الاتحاد الأوروبى كان واضحًا منذ اللحظة التى سن فيها رئيس وزراء بريطانيا المستقيل، بوريس جونسون صفقة خروج صعبة. وكان هناك نقص فى العمال منذ ذلك الحين، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف أصحاب العمل.

وبحسب الخبراء، فأن مثل هذه الزيادة فى الأسعار يمكن أن تغرق ملايين المواطنين فى براثن الفقر، لذلك ستحتاج العائلات البريطانية إلى مزيد من المساعدة من الدولة تحديدا فى فصل الشتاء، إذ تستورد بريطانيا نحو 4% فقط من غازها من روسيا.

من جانبه قال بول ديلز، كبير الاقتصاديين فى المملكة المتحدة فى مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، إنه "مع توقع انخفاض الدخل المتاح للأسر بشكل أكبر فى الخريف عندما ترتفع أسعار الطاقة مرة أخرى، فلا يزال هناك خطر حقيقى من أن الاقتصاد قد يسقط فى حالة ركود".

كذلك، قال فريزر ماكيفيت، رئيس قسم التجزئة والمستهلكين فى "Kantar" أحد أكبر سلاسل السوبر الماركت فى بريطانيا، إنه يتوقع تجاوز الرقم القياسى العام لتضخم البقالة "يأتى فى أغسطس"، وأضاف: "تواصل أسعار البقالة الارتفاع لتقترب من مستويات قياسية وقفزت بنسبة 1.6 % أخرى منذ الشهر الماضى".

ركود اقتصادى

وبحسب جيمس سميث، الخبير الاقتصادى فى بنك ING الهولندى، فإن الاقتصاد البريطانى من المرجح أن ينكمش فى الربع الثانى من العام الجارى، أى أنه سيكون قريبًا جدًا من الركود. حتى لو تم تجنبه، فإننا سنرى فقط أرقام نمو غير مرضية إلى حد ما.

وفى سياق متصل، قال المدير التنفيذى لبنك "إنجلترا"، إن البنوك الاستثمارية عليها التأهب لأوقات أصعب، عن طريق إبعاد المخاطر على نحو ملائم عن عملائها.

يشار إلى أنه خلال الأشهر الماضية، دفعت أسعار الغذاء والوقود والطاقة التضخم إلى الارتفاع. وفى يونيو، كان البنزين هو الجانى الرئيسى مرة أخرى، حيث ارتفع بأكثر من 20 بنسًا للتر الواحد، مما جعل تكاليف النقل مرتفعة بشكل كبير لأصحاب السيارات والشاحنات والقطارات، كذلك شهدت منتجات الألبان والزبدة زيادة وصلت الى 20% خلال 3 أشهر حتى 10 يوليو مقارنه بالفترة نفسها العام الماضي، بينما زادت أسعار البقالة الى ما يقرب من 10% خلال الشهر الماضى فقط.