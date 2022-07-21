العالم اليوم - أوكرانيا تخفض عملتها الوطنية 25 بالمئة بسبب أزمتها مع روسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 يوليو 2022 11:15 صباحاً - خفض البنك المركزي الأوكراني يوم الخميس قيمة العملة الوطنية، الهريفنيا، بنسبة 25 بالمئة مقابل الدولار بسبب تداعيات العمليات العسكرية الروسية على اقتصاد البلاد.

وقال البنك المركزي في بيان إن "هذا الإجراء سيعزز القدرة التنافسية للمنتجين الأوكرانيين.. وسيدعم استقرار الاقتصاد في ظل ظروف الحرب".

وحدد المركزي الأوكراني سعر الصرف اليوم عند 36.57 هريفنيا للدولار مقابل 29.25 هريفنيا للدولار في السابق، وهو السعر الذي كان معتمدا منذ بداية العمليات العسكرية الروسية في فبراير.

وفي نفس السياق طلبت أوكرانيا من دائنيها الدوليين، بمن فيهم القوى الغربية وأكبر الشركات الاستثمارية في العالم، تجميد مدفوعات ديونها لمدة عامين حتى يمكنها تركيز مواردها المالية المتناقصة لدحر روسيا.

وقالت وزارة المالية الأوكرانية أمس الأربعاء إنها تأمل بالتوصل لاتفاق لتأجيل مدفوعات ديونها، التي تبلغ 20 مليار دولار تقريبا، بحلول التاسع من أغسطس.

وسيأتي التأجيل الذي سارعت له حكومات غربية وصناديق كبرى مقرضة لأوكرانيا، في الوقت المناسب بينما يحين موعد سداد ديون بحوالي 1.2 مليار دولار في بداية سبتمبر.

وقدرت أوكرانيا أن تجميد مدفوعات الدين سيوفر لها حوالي خمسة مليارات دولار على مدار فترة التأجيل.