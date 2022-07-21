العالم اليوم - هاتف "سامسونغ" المطوي حقق أرقاما مليونية

انتم الان تتابعون خبر هاتف "سامسونغ" المطوي حقق أرقاما مليونية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 يوليو 2022 11:15 صباحاً - قالت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية إن هاتفها المطوي حقق مبيعات هائلة خلال العام الماضي 2021، وصل إلى 10 ملايين نسخة، جرى شحنها إلى شتى أنحاء العالم، لكن تقديرات أخرى تقول إن العدد أقل من ذلك.

وجاء الكشف عن هذا الرقم خلال منشور كتبه الرئيس التنفيذي لوحدة الهاتف المحمول في سامسونغ، تي إم روه، في صفحة الأخبار الرسمية على موقع "سامسونغ".

وتأتي هذه الخطوة في وقت تستعد "سامسونغ" لإصدار نسخة جديدة من الهاتف المطوي في مطلع أغسطس المقبل.

وقال تي إم: "قبل ثلاث سنوات، كان يمكن تخليص قصة هاتف غلاكسي المطوي بالتغيير المتطرف، لكن ببسرعة كبيرة أصبح واضحا أنه يمثل اختراقا، فهو يتميز بتصميمه المرن الذي يتناسب مع الحياة العصرية".

وأضاف: "ما كان بدعة قبل 3 سنوات، أصبح اليوم الخيار المفضل للملايين".

وأوضح أن "سامسونغ" شحنت أكثر من 10 ملايين هاتف ذكي قابل للطي إلى شتى أنحاء العالم في عام 2021، بزيادة قدرها 300 في المئة عن أرقام عام 2020.

ويقول موقع "فيرج" المتخصص في الأخبار التقني إن المسؤول في "سامسونغ" ربما بالغ في الأرقام، إذ نقل على روس يونغ، مدير شركة يستعان بها كثير في تحليل أرقام التكنولوجيا، إن عدد الهواتف القابلة للطي التي باعتها "سامسونغ" يصل إل 7.9 مليون هاتف، بينما ذكرت تقديرات أخرى أن العدد يصل إلى 7.1 مليون.

وعلى أي حال، ومهما كان الرقم، فإنه يشكل جزءا بسيطا من سوق الهواتف الذكية في العالم، إذ جرى شحن أكثر من 272 مليون هات ذكي خلال العام الماضي.