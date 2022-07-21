نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هُنا .. رابط نتائج كلية التربية جامعة البعث 2022 … عبر الموقع الرسمي education.albaath-univ.edu.sy في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج جامعة البعث نشرت جامعة البعث في سوريا مؤخرًا على موقعها على الإنترنت نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2021 في جميع مناطق الجامعة المختلفة، وتطلب الجامعة من جميع الطلاب الذين يرغبون في عرض نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول في جامعة البعث عام 2022 التسجيل، واختيار مجال خبرتهم وعرض النتائج مباشرة، وأن جامعة البعث هي جامعة في المنطقة الوسطى من سوريا، منتشرة في مدينتي حمص وحماة.

نتائج جامعة البعث

الجدير بالذكر أن الجامعة السورية هي الجامعة الوحيدة في العالم التي تدرس اللغة العربية كافة العلوم في جميع فروعها، وقد تمت الموافقة على نتائج الامتحانات من كلية التربية بجامعة البعث في الجمهورية السورية ونشرنا رابطًا مباشرًا للنتائج حتى تتمكن من التحقق من النتائج، حيث تقوم الجامعة بكتابة بيان على الصفحة الرئيسية لموقع الجامعة لنشر هذه أخبار التي تعد مهمة لطلابنا الأحباء، حيث يمكنك التحقق من نتائج الامتحان من قائمة النتائج على موقع كلية التربية.

رابط نتائج جامعة البعث كلية التربية

ونصحت الجامعة الطلاب والطالبات باتباع الإجراءات الصحيحة التي أوصت بها الجامعة لتجنب أخطاء إدخال البيانات، وجامعة البعث هي جامعة تقع في المنطقة الوسطى من سوريا، وتقع بين مدينتي حمص وحماة حيث تأسست عام 1979، وكان يحتل المرتبة الرابعة بين الجامعات السورية بتاريخ إنشائه، إلى أن الجامعة السورية هي الجامعة الوحيدة في العالم التي تدرّس جميع العلوم في جميع فروعها باللغة العربية، في حين أن هناك 21 جامعة في اتجاهات مختلفة، يعمل بها 650 مدرسًا وأكثر من 4000 موظف يعملون في الجامعة، ومع اندلاع الحرب في سوريا، فقدت الجامعة العديد من موظفيها الذين اضطروا إلى مغادرة البلاد.

الحصول على نتائج جامعة البعث

أعلنت وزارة التعليم العالي السورية الأسبوع الماضي نتائج تبادل تعليمي مفتوح في جامعة دمشق حاليا، يستعد جميع الطلاب والطالبات لإعلان نتائج التبادل التعليمي المفتوح في جامعة البعث، لأن المفاضلة معلنة في جميع البرامج الجامعية.

قواعد القبول للتقدم لمقارنة التعليم المفتوح

اتخذ المجلس قرارًا بقبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة السورية أو ما يعادلها وهي تتمثل في الأتي:-

مرت سنتان على الأقل منذ حصول الطالب على الشهادة الثانوية. أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المهنية المطلوبة للالتحاق بالبرنامج. كما نص القرار على وجوب استيفاء الطلاب لمعايير التقييم في بعض مواد الشهادة الثانوية وفق الآتي:

70٪ من موضوعات اللغة الإنجليزية لأولئك الذين يرغبون في التقدم بطلب للحصول على تمايز في برنامج الترجمة الإنجليزية الخاص بهم (إذا تطابق التمايز اللغوي مع مجال خبرتهم)

70٪ عربي

65٪ من دورات اللغة الأجنبية “الإنجليزية أو الفرنسية” لمن يرغبون في التقدم لبرنامج إعلامي.

رابط وإجراءات التعرف على نتائج التعليم المفتوح جامعة البعث 2022

هناك بعض الخطوات الهامة التي يجب على الطلبة اتباعها من أجل الحصول على نتائج البعث كتالي:-

الدخول إلى الموقع الرسمي لـ جامعة البعث. اختيار التعليم المفتوح. قم بتدوين جميع البيانات التي تحتاجها بالضبط. انقر فوق مربع الطلب.

التعليم المفتوح في سوريا

يعد التعليم المفتوح أحد الحلول الإبداعية المقدمة للطلاب الذين يرغبون في إكمال تعليمهم الجامعي ولكن ليس لديهم وقت للذهاب إلى حرم الكلية، لذلك يتم التعلم عبر الإنترنت من المنزل ويحتاج الطلاب فقط إلى أداء الاختبارات النهائية التي تقررها الجامعة أمام كافة الطلبة.

مفاضلة التعليم المفتوح

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية أن نتائج المقارنة ستعلن قريباً، حيث أن هناك الآلاف من الطلاب والطالبات من جميع أنحاء سوريا الذين تقدموا بطلبات لإكمال شهادة تعليمهم مهتمون، وقد تم تحديد العديد من الأشخاص والتخصصات التي تسمح بالتعلم المفتوح دون الذهاب إلى الكلية، ولكن أبرزها:

ترجمات مختلفة للغة الإنجليزية والفرنسية.

السياحة التعليمية والمنهجية.

دراسة التجارة والتسويق وإدارة الأعمال.

تعلم التجارة الإلكترونية.

التعرف على كيفية إنشاء مشروع صغير.

رؤية كلية التربية في جامعة البعث



يتماشى عمل كلية التربية مع رؤية الجامعة والمتطلبات الاجتماعية واحتياجات الراغبين في المشاركة بأفضل طريقة ممكنة لتحقيق خطة تنمية متكاملة، وبالتالي فهي تقوم بتدريب العديد من المهنيين وأصحاب المصلحة، حيث أن الحلقة الأولى من التعليم الأساسي ومعلمات رياض الأطفال والتعليم الأساسي المتخصص في الإرشاد النفسي وعلم النفس والمعلمين ذوي المؤهلات التربوية لتدريس المواد المتخصصة في الحلقة الثانية من المرحلة الثانوية، حيث تلتزم الكلية بتطوير التعليم على جميع المستويات بهدف تحقيق التنمية البشرية المستدامة في كل مكان، وكما تساهم كلية التربية في إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل الاجتماعية من خلال البحث العلمي، وكلية التربية في مجال التعاون التربوي والنفسي مع الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية في الوطن العربي، وتلعب دورًا رائدًا. في التربية وعلم النفس.