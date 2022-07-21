نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هُنا .. رابط نتائج امتحان التؤوريا 2022 برقم الهوية … عبر موقع الوزارة mot.gov.ps في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة امتحان التؤوريا 2022 نتائج اختبار القيادة النظري في الضفة الغربية وقطاع غزة من موقع وزارة المواصلات والاتصالات الفلسطينية، ويمكن القيام بطلب النتيجة النهائية لاختبار رخصة القيادة الخاصة بك بمجرد إصدارها من قبل سلطة عامة فلسطينية، نتائج اختبار التؤوريا في فلسطين متاحة الآن للمستخدمين مجانًا من خلال موقع وزارة المواصلات والاتصالات، والذي خصصته الضفة الغربية في إطار الخدمات الإلكترونية التي يتم تقديمها في محافظات قطاع غزة.

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عند تسجيل الدخول، سيُطلب منك إدخال رقم بطاقة الهوية الشخصية في صفحة نتائج اختبار رخصة القيادة النظرية، وسيتم بعد ذلك عرض النتائج بالتفصيل على الشاشة لإكمال الرحلة والحصول على رخصة قيادة أخرى، وهنئت المدارس القيادة المنتشرة في جميع أنحاء الولاية بالطلاب الناجحين الذين يدرسون للحصول على رخصة قيادة من خلال نشر صور المشاركين ونتائج الاختبارات النهائية على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، وكما تنشر صفحات مدارس القيادة مقاطع فيديو متنوعة على YouTube و Facebook لتثقيف الطلاب حول إشارات المرور بمساعدة مدربين مختارين من خلال محاضرات مفصلة تضمن نجاح الامتحان وتميزه.

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كما أعدت المدارس في محافظات قطاع غزة أيضًا بعض المحاضرات لمن يرغب في الحصول على ترخيص، وإنهم يعتنون بالسائق من البداية إلى النهاية حتى يتمكن السائق من الحصول عليه مرة واحدة ولا يتعين عليه دفع الكثير من الأموال الإضافية مرارًا وتكرارًا، هذا وتظهر نتائج امتحان التؤوريا اسم الشخص الذي نجح في الامتحان وتاريخه ودرجة إجازته (خاصة، عامة) أو غيرها، وفي الفقرة التالية يتم عرض الحد الأقصى ونتائج الامتحان على النحو التالي: عبارة “ناجح” أو “فشل” فيما يتعلق بما إذا كان الفاحص مطلوبًا أم لا.

خطوات و رابط استخراج نتائج امتحان التؤوريا 2022

وفرت الوزارة رابطًا للاستعلام على نتائج الاختبارات النظرية وفقًا للخطوات التالية:-

انتقل إلى الموقع الإلكتروني التالي لوزارة النقل والمواصلات .

اكتب رقم الهوية

انقر فوق كلمة البحث للاطلاع على نتائج اختبار رخصة القيادة النظري الخاص بك.

انتظر قليلاً حتى يتم عرض نتيجة اختبار رخصة القيادة على الشاشة.

وبعدها يمكن القيام بطباعة النتجية وإرفاقهامع المستندات المطلوبة.

تاريخ طلب رابط اختبار التؤوريا لعام 2022

تعلن الوزارة عن نتائج الاختبار كل أسبوع، وبمجرد ظهور النتائج يمكنك المتابعة للاختبار العملي.

سيتم عرض النتائج بعد أن يأخذ مقدم الطلب دروسًا للحصول على رخصة القيادة

تعمل الوزارة على تحميل أسماء المقبولين وتفعيل الروابط على مواقعهم الإلكترونية.

وهذا هو النظام منذ ان تفشى فيروس كورونا العام السابق ولتقليل التكلفة والبصمات.

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أهمية رخصة القيادة تقع على عاتق مقدم الطلب، وبمجرد الحصول على رخصة القيادة يمكن للمواطنين العمل في أي دولة حسب الرخصة المطلوبة من قبل بعض المؤسسات والمنظمات، والعديد من الوظائف هي القيادة، أحتاج إلى سائق برخصة، والرخصة تعني أنها بمثابة تذكرة للحصول على هذه الوظائف. في فلسطين على وجه الخصوص، يبحث الجميع، داخل وخارج البلاد، عن فرص عمل، لذا فإن المؤهلات التعليمية والأوراق مطلوبة، ورخصة القيادة الصادرة لاحقًا.