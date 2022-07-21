موجة الحر تقتل 1063 شخصا فى البرتغال

جدة - نرمين السيد - قالت مديرية الصحة العامة، إن 1063 شخصا توفوا بسبب موجة الحر التى ضربت البلاد خلال الفترة بين 7 و18 يوليو الجارى، حسبما نقل موقع "البرتغال نيوز". وتشهد أغلب أنحاء أوروبا موجة حر شديدة منذ أكثر من أسبوع، بلغت فيها درجات الحرارة نحو 45 فى بعض المناطق الأمر الذى أسفر عن نشوب الحرائق التى دمرت مئات الغابات وأضرت بالمحاصيل، فضلا عن وفاة الآلاف من المواطنين. كما اندلع حريق بعد انفجار هائل فى سد هوفر، وهو محطة رئيسية لتوليد الطاقة الكهرومائية على حدود ولايتى أريزونا ونيفادا الأمريكيتين، حيث شوهدت النيران وأعمدة الدخان الأسود تتصاعد من السد بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

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