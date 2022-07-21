المفوضية الأوروبية تطرح مبادرة لترشيد استهلاك الغاز الطبيعى

جدة - نرمين السيد - وطرحت المفوضية - فى اجتماع عقدته مساء أمس بمقرها فى بروكسل - مبادرة عاجلة لخفض الاعتماد على الغاز الطبيعى للأغراض الصناعية والاستهلاكية للأوروبيين، وذلك فى خطوة قال عنها المراقبون إنها تستبق فصل الشتاء المقبل الذى يتعاظم فيه اعتماد الأوروبيين على غاز التدفئة الذى كانت روسيا أكبر مصدر له للأسواق الأوروبية قبل قرار فرض العقوبات الأوروبية عليها.

وحملت المبادرة الأوروبية عنوان "إدخار الغاز من أجل شتاء آمن - Save Gas for a Safe" winter" حيث دعت الأوروبيين إلى تقليص استهلاكهم للغاز بنسبة 15% اعتبارا من مطلع أغسطس المقبل، وذلك لبناء احتياطيات كافية منه لمواجهة برد الشتاء القارس فى أوروبا هذا العام.

وذكر بيان صادر عن مفوضية الاتحاد الأوروبى "أن التدهور المتوقع فى أوضاع الطاقة وراء اجتماع ليلة أمس الذى يهدف إلى تنسيق مسرح الطاقة الأوروبى لما هو أسوأ خلال الشتاء المقبل وكذلك لمواجهة اجراءات تصعيدية غير مستبعدة من جانب موسكو للضغط على الأوروبيين".

ودعت المفوضية الأوروبية فى مبادرتها إلى استبدال إدارة محطات الكهرباء العاملة بالغاز لكى تعمل بالفحم حتى وإن كان ذلك لا يتناغم مع توجهات الاتحاد الأوروبى للحد من الانبعاثات الكربونية فى أجوائه.

وفى مايو الماضى، تعهدت البلدان الأوروبية بتقليص اعتمادها على الغاز الروسى خلال العام الجارى، وذلك من خلال البحث عن مصادر بديلة عن الغاز الروسى وتعزيز الاحتياطيات الأوروبية المخزنة من الغاز المسال.

تجدر الإشارة إلى أن "غازبروم" كانت قد خفضت من قدرتها على الضخ إلى الأسواق الأوروبية فى شهر يونيو الماضى بنسبة 40%.