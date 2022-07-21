تصريح جديد من روسيا بشأن المحادثات مع أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، إن إمكانية الحوار بين موسكو وكييف موجودة، مشيرا إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجى لافروف لم يتحدثا عن إغلاق هذا الباب.





وقال بيسكوف - إن جولات الربيع الأولى من محادثات السلام بين الطرفين، التى جرت فى بيلاروس، كشفت عن غياب رغبة الجانب الأوكرانى فى مناقشة أى شيء بجدية. وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد صرح - خلال زيارته لطهران مؤخرا - بأن سلطات كييف رفضت تنفيذ الاتفاقات التى تم التوصل إليها بين الجانبين، موضحا أن النتيجة النهائية للمفاوضات تعتمد على رغبة الأطراف المتعاقدة فى الوفاء بالاتفاقات التى يتم التوصل إليها، مشيرا إلى أن سلطات كييف ليس لديها مثل هذه الرغبة.

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