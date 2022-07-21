العالم اليوم - مسؤول أممي: عقود من التقدم في التنمية انعكست الآن

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 يوليو 2022 10:18 صباحاً - حذر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة من أن جائحة كوفيد-19 والتغير المناخي والحرب في أوكرانيا أدت إلى "انتكاسة غير مسبوقة" لعقود من التقدم في مكافحة الفقر والجوع في العالم وضمان جودة التعليم للأطفال في كل مكان.

وأشار كولين كيلابيل إلى تصاعد المخاوف بشأن تراجع الدول الغربية المانحة، والتي تقدم الدعم المالي لأوكرانيا، عن تمويل الأهداف التنموية الملحة للأمم المتحدة، التي يأتي من بينها القضاء على الفقر المدقع والجوع بحلول عام 2030.

وقال في مقابلة مع وكالة الأسوشيتدبرس إن "رسالة المجلس الاقتصادي والاجتماعي هي: أناشدكم، ألا ننسى التحديات الأخرى القائمة. ... نحن بحاجة إلى تمويل التنمية. نحن بحاجة إلى تمويل المناخ. نحن بحاجة إلى تمويل العديد من الجبهات الأخرى حول العالم".

حذر كيلابيل من أن ارتكاب خطأ وتهميش هذه القضايا قد يؤدي إلى ارتفاع التكاليف في المستقبل إذا تصاعدت "لأنه لم يعد هناك اهتمام بها".

ويركز المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهو أحد الأجهزة الرئيسية الست للأمم المتحدة، على دفع عجلة التنمية على ثلاث جبهات - اقتصادية واجتماعية وبيئية - وعلى تنسيق الجهود لتحقيق الأهداف السبعة عشر لعام 2030 التي وافقت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة عام 2015.

ويضم المجلس في عضويته 54 دولة وأكثر من 1600 منظمة غير حكومية ذات طبيعة استشارية.